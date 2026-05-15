У Александра Кибовского даже свидетель отсидит особо

Как стало известно “Ъ”, довольно суровым приговором завершился процесс над Константином Яковлевым — главным свидетелем обвинения в деле бывшего начальника столичного департамента культуры Александра Кибовского. Заключившего с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве фигуранта не только отправили в колонию особого режима на семь с половиной лет, но также обязали выплатить штраф в 35 млн руб., конфисковав у него имущество, оцениваемое в 114,5 млн руб.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Несмотря на то что в Тверской райсуд Москвы дело коммерсанта Константина Яковлева поступило еще в декабре 2025 года, а само разбирательство заняло всего шесть заседаний, процесс у судьи Марины Багровой растянулся на целых пять месяцев.

За это время господин Яковлев, находившийся под домашним арестом, успел выступить свидетелем обвинения по делу главного фигуранта — бывшего главы столичного департамента культуры Александра Кибовского, которое слушает другая судья. Господин Яковлев, который, по версии следствия, носил взятки чиновнику, отвечал на вопросы участников процесса три дня.

Во время предварительного следствия, бывший заместитель директора ООО «Евроком» признал вину в получении семи взяток на общую сумму 114,5 млн руб. и одном эпизоде покушения на получение взятки в размере 19,7 млн руб.

Заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве и дав изобличающие соучастников показания, он был вправе рассчитывать на более мягкий срок, нежели ему грозил. Без досудебного соглашения лишь за одну взятку он мог получить от 8 до 15 лет заключения.

Во время прений сторон по совокупности инкриминируемых преступлений представитель прокуратуры потребовал приговорить подсудимого к восьми с половиной годам лишения свободы со штрафом 35 млн руб. Причем обвинение запросило срок в колонии особого режима.

Последний режим обычно назначается особо опасным преступникам или рецидивистам, а условия в таких колониях гораздо более тяжелые, чем в колониях общего и даже строгого режима. Именно в таких зонах, в частности, сидят осужденные на пожизненное заключение.

Защита настаивала на более мягком наказании для фигуранта, апеллируя к его помощи следствию.

Взвесив доводы сторон, судья назначила Константину Яковлеву всего на год меньше, нежели просило гособвинение,— семь с половиной лет в колонии особого режима со штрафом в 35 млн руб.

Судья постановила конфисковать имущество подсудимого на сумму 114 517 700 руб. После оглашения приговора он был взят под стражу в зале суда.

Ранее господин Яковлев уже имел судимость по другому делу, связанному с похищением человека и вымогательством. Однако это наказание он давно отбыл и на момент вынесения приговора считался юридически несудимым.

По версии следствия, Константин Яковлев входил в организованную руководителем столичного департамента культуры Александром Кибовским организованную группу. Она также состояла из директора ООО «Евроком» Андрея Нероденкова, бывшего заместителя директора ГКУ «Технический центр департамента культуры» пенсионера Сергея Балясникова и неустановленных лиц «из числа сотрудников депкульта и подведомственных учреждений».

По данным следствия, в 2017–2023 годах Константин Яковлев получил от предпринимателя Андрея Галяева для господина Кибовского семь взяток на общую сумму 114,5 млн руб.

Деньги платились «за создание условий», при которых подконтрольные Андрею Галяеву организации «с 2016 по 2023 год выигрывали торги с депкультом и подведомственными учреждениями на заключение госконтрактов на поставку мебели, интерьера и оборудования». Сумма незаконно полученных господином Кибовским вознаграждений, по данным СКР, составляла в среднем 10% от стоимости госконтрактов.

Еще один эпизод следствие трактовало как покушение на получение взятки в размере 19,7 млн руб. Следствие полагает, что такую сумму должен был составить откат за контракт, который должен был достаться ООО «Градиент» — одной из фирм господина Галяева, учредителем которого была его супруга. Речь шла о поставках оборудования и мебели для ГБУК «Объединение культурных центров».

Адвокат господина Яковлева отказалась от комментариев. По закону защита может обжаловать приговор в течение 15 дней. Очевидно, что защита, которая, по данным “Ъ”, считает назначенное фигуранту наказание чрезмерно суровым, а приговор — постановленным с нарушением закона, этим правом воспользуется.

Что касается других фигурантов дела, то примеру господина Яковлева последовали еще двое обвиняемых — взяткодатели Андрей Галяев и гендиректор АО «Ренессанс-Реставрация» Иван Селило. Они также заключили с прокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве, признав вину и дав показания на своих подельников. Их дела также выделены в отдельное производство, но пока не рассмотрены.

Что касается господина Кибовского, то он, а также представшие вместе с ним перед судом господа Нероденков и Балясников вину отрицают.

В ноябре 2025 года, Кунцевский райсуд Москвы в рамках антикоррупционного иска Генпрокуратуры изъял у бывшего главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского, а также наследников бывшего председателя Государственного таможенного комитета Анатолия Круглова в доход государства имущество на сумму свыше 1 млрд руб.

Сам господин Кибовский аффилированность с господином Кругловым, зятем которого является бизнесмен Нероденков, отрицал. Он утверждал, что 99 позиций из 105 в иске занимало именно имущество семьи скончавшегося 11 лет назад господина Круглова, а имеющееся у него самого имущество было куплено на зарплату.

Мария Локотецкая