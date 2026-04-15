Приватизация под арестом

Экономколлегия Верховного суда РФ (ВС) рассмотрит спор об аресте акций «Башкиравтодора», основным владельцем которых является Башкирия и принадлежащее ей АО «Региональный фонд». Акции главного дорожного подрядчика региона были арестованы в рамках дела о его банкротстве. Владельцы «Башкиравтодора» настаивают, что арест госпакета акций блокирует привлечение частных инвестиций для восстановления платежеспособности предприятия. Как с этим соотносятся задачи банкротства и интересы кредиторов — решит ВС.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

ВС предстоит рассмотреть вопрос о возможности снятия ареста с акций, наложенного в качестве обеспечительных мер по требованиям к лицам, контролирующим компанию-должника. В феврале 2024 года кредиторы инициировали дело о банкротстве АО «Башкиравтодор», 59,3% акций которого принадлежат башкирскому минземимущества, а 28,7% — АО «Региональный фонд», единственным владельцем которого является республика. Компания не признана банкротом, в ней введена процедура наблюдения. Поводом для ареста акций «Башкиравтодора» стал спор о привлечении топ-менеджеров и мажоритарных акционеров компании к субсидиарной ответственности по ее долгам.

С иском об этом осенью 2024 года в арбитражный суд обратился один из крупнейших кредиторов дорожного подрядчика — «Сколхимпром», поставлявший ему спецтехнику. Весной 2025 года к нему присоединился еще один кредитор — компания «Аквамак-процессинг», занимающаяся поставками нефтепродуктов. Кредиторская задолженность «Башкиравтодора» превышает 5 млрд руб.

Оздоровление с препятствиями

По ходатайству «Аквамак-процессинга» арбитражный суд Башкирии в апреле прошлого года арестовал ценные бумаги «Регионального фонда» в пределах 2,2 млрд руб., а также пакет акций в «Башкиравтодоре». Обеспечительные меры также были наложены на 34,4 млн акций компании-должника, принадлежащих правительству Башкирии. Вскоре арбитражный суд запретил проводить торги на оценку рыночной стоимости государственной доли в «Башкиравтодоре» (запрет действовал с апреля по июль 2025 года).

65,7% исков о привлечении к субсидиарной ответственности удовлетворено судами в рамках банкротства юрлиц, по данным судебного департамента за первую половину 2025 года.

В попытках оспорить обеспечительные меры республиканское министерство и «Региональный фонд» доказывали, что арест акций препятствует возможной приватизации компании, которая помогла бы оздоровить предприятие и рассчитаться с кредиторами. Но суды трех инстанций — арбитражный суд Башкирии, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд и арбитражный суд Уральского округа — в снятии запрета на распоряжение акциями отказали. В частности, суды указали на существенную сумму долгов «Башкиравтодора» (сумма учтенных обязательств на октябрь превышала 3,5 млрд руб., а требования кредиторов на 5 млрд руб. были на рассмотрении) на фоне снижения суммы активов «Регионального фонда» и убыточности последнего. Также в судах посчитали, что обеспечительные меры не мешают властям искать инвестора для «Башкиравтодора».

В жалобах в ВС РФ министерство и фонд повторили доводы о фактической блокировке возможной приватизации «Башкиравтодора». По их мнению, сама по себе смена акционеров должника «не влияет на права и законные интересы кредиторов». К тому же заявители полагают, что отмена обеспечительных мер не помешает исполнить решение суда по делу о привлечении к субсидиарной ответственности. ВС счел доводы заслуживающими внимания и передал вопрос о снятии ареста с акций в экономколлегию. Заседание назначено на 4 мая.

Достояние республики

Представитель «Аквамак-процессинга» Рафаэль Махмутов в разговоре с “Ъ” выразил сомнение в том, что инвесторы будут заинтересованы в получении проблемного предприятия. Приватизация «Башкиравтодора», по его мнению, вряд ли может напрямую оздоровить компанию, так как вырученные от продажи акций средства пойдут не кредиторам, а государству. «Наша позиция заключается в том, что, пока республика является акционером должника, она и уполномочена принимать решения, в том числе и о расчетах с кредиторами. Будет ли это интересно частному инвестору? Большой вопрос. Поэтому, полагаем, акции должны остаться в республиканской собственности»,— пояснил господин Махмутов.

«Акции компании-должника — это не тот актив, за счет которого будет исполняться решение о субсидиарной ответственности»,— полагает адвокат коллегии адвокатов «Налоговая безопасность» Искандер Хазиев. По его словам, в случае удовлетворения иска о привлечении контролирующих лиц к ответственности взыскание последует за счет средств бюджета или активов «Регионального фонда», стоимость которых значительно превышает размер кредиторской задолженности должника. Управляющий партнер юридической компании «Процесс» Наталья Карташова считает, что обеспечительные меры будут отменены: «Ключевым аргументом является то, что смена акционеров должника не оказывает влияния на размер конкурсной массы и не затрагивает права и законные интересы конкурсных кредиторов».

Партнер юридической компании Equal Legal Partners Никита Минимулин отмечает, что арест акций в рамках спора о субсидиарной ответственности является распространенным инструментом судебной защиты, «однако дела, где такие меры затрагивают активы с государственным или муниципальным участием, встречаются значительно реже». По его мнению, это дело «может стать прецедентным для выработки Верховным судом подхода к пределам допустимого вмешательства обеспечительных мер в публичные программы санации и приватизации активов проблемных предприятий».

Идэль Гумеров, Уфа