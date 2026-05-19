Выдачи автокредитов в апреле сократились в Черноземье

В апреле 2026 года объемы автокредитования сократились в большинстве регионов Черноземья по сравнению с мартом. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Самое большое снижение фиксируется в Тамбовской области, где объемы выданных автокредитов сократились на 11% — до 980 млн руб. В количественном выражении выдачи также уменьшились — на 9%, до 797 штук.

В Курской области объем выдач и их количество упали на 9% — до 1,27 млрд руб. и 927 штук соответственно. В Липецкой области в денежном выражении автокредитование сократилось на 6% — до 1,3 млрд руб. Число выдач при этом снизилось лишь на 2% — до 1 тыс.

В Воронежской области объем выдач упал на 5% — до 2,76 млрд руб. Количество заключенных автокредитов сократилось на 4% — до 2,1 тыс. Меньше всего в денежном выражении автокредитование просело в Белгородской области — на 3%, до 1,97 млрд руб. Число выдач в регионе уменьшилось лишь на 1% — до 1,4 тыс. Данные по Орловской области в исследовании не приводятся.

В целом по стране за месяц автокредитование сократилось на 5% — до 163 млрд руб. В количественном выражении показатель снизился на 3% — до 107,2 тыс. При этом с начала года россияне оформили 357 тыс. договоров автокредитования на общую сумму 547,8 млрд руб., что на 39% больше, чем годом ранее.

«Рынок автокредитов, напрямую связанный с рынком продаж автомобилей, повторяет его тенденцию к росту в годовом выражении. При этом из-за роста цен на автомобили все больше покупателей вынуждены прибегать к заемным средствам, тем более что дистрибьюторы активно субсидируют ставки по кредитам на новые машины»,— отметил директор по риск-менеджмент методологии и дата-аналитике ОКБ Николай Филиппов.

По итогам 2025 года автокредитование упало в большинстве регионов Черноземья — в целом на 14,3%, следует из данных Банка России. Заметнее всего выдачи сократились в Воронежской области — на 22,5%.

Егор Якимов