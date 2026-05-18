Девушка-подросток погибла при ударе БПЛА по микроавтобусу в ЛНР

Беспилотник ВСУ ударил по микроавтобусу, следовавшему из Лисичанска в Северодонецк. Три пассажира пострадали, 17-летняя девушка скончалась от полученных ранений, сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник в Max.

Пострадавших оперативно доставили в больницу. Спасти жизнь девушки медикам не удалось.«Через 10 дней ей должно было исполниться 18 лет... Словами не выразить, какое это горе для родителей. Глубокие соболезнования родным и близким погибшей, раненым — скорейшего выздоровления»,— написал господин Пасечник.

В конце апреля ВСУ ударили по администрации Марковского муниципального округа ЛНР. По словам Пасечника, в результате удара пострадали 18 человек, из которых трое были в тяжелом состоянии. Здание администрации получило сильные повреждения.