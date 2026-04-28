При ударе БПЛА по зданию администрации в ЛНР пострадали 18 человек

ВСУ нанесли удар по администрации Марковского муниципального округа ЛНР. В результате атаки БПЛА пострадали 18 мирных жителей, заявил губернатор Леонид Пасечник в «Макс».

«Трое в тяжелом состоянии», — уточнил глава региона.

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что «тяжелых пациентов» с минно-взрывными травмами транспортируют в Луганск силами санавиации.

Губернатор также сообщил, что здание администрации получило сильные повреждения, «тушение пожара было осложнено угрозой повторных ударов». К настоящему времени пожар потушен.

В расположенных рядом зданиях при ударе БПЛА было повреждено остекление. В местной гимназии отменили занятия.