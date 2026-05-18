Российский танкер Millerovo исключили из санкционных списков

Великобритания исключила из санкционного списка танкер Millerovo, принадлежащий структуре российского агрохолдинга «Астон», следует из уведомления британского МИДа от 14 мая. Причины в документе не указаны. 5 мая танкер был также исключен из санкционного перечня ЕС в рамках 20-го пакета.

Millerovo относится к категории Oil/Chemical Tanker, которые могут перевозить различные наливные грузы — как нефть и нефтепродукты, так и другие жидкие вещества, включая питьевую воду, молоко, вино и растительное масло. Британские ограничения против танкера Millerovo были введены в мае 2025 года. В обосновании Лондон указывал, что судно якобы перевозило российскую нефть или нефтепродукты из России в третьи страны. После исключения из списка на танкер больше не распространяются ограничения, включая запрет на заход в порты Великобритании и отказ в регистрации в британском судовом реестре.

В декабре 2025 года ростовская компания «Трэвеллер Шиппинг», входящая в агрохолдинг «Астон», производящий в том числе растительное масло, решила оспорить в Суде ЕС европейские санкции против своего танкера, введенные в октябре 2025 года. Компания настаивала на том, что судно не занимается перевозкой нефти и нефтепродуктов, а Совет ЕС не привел достаточной мотивировки для включения танкера в список. Среди аргументов также назывались наличие необходимой страховки и отсутствие неустраненных технических недостатков судна.

Теперь, когда танкер уже исключен из санкционных списков в административном порядке, иск, вероятно, может быть отозван из суда.

Варвара Кеня