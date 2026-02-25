Танкер вам с маслом

Как узнал “Ъ”, входящая в российский сельскохозяйственный холдинг «Астон» компания «Трэвеллер Шиппинг» требует снять европейские санкции с принадлежащего ей танкера. В иске, поданном в Общий суд ЕС, грузоперевозчик заявляет, что судно не занимается перевозкой нефти и нефтепродуктов, а Совет Евросоюза не объяснил причин включения танкера в санкционный список. Подобные танкеры могут перевозить различные наливные грузы. Юристы допускают, что европейские власти не выясняли, какую именно продукцию возило судно, и не исключают ошибки из-за разных вариантов прочтения слова «oil», которое может означать как «нефть», так и «масло».

Ростовская компания «Трэвеллер Шиппинг» просит Суд ЕС отменить включение принадлежащего ей танкера Millerovo в европейские санкционные списки. Судно подпало под санкции ЕС в октябре 2025 года. Иск был подан 31 декабря, но информация о нем появилась только сейчас. В своем заявлении компания настаивает, что основания для наложения санкций на танкер отсутствуют. Ее аргументы сводятся к четырем главным пунктам, следует из документа, опубликованного на сайте суда 23 февраля.

Во-первых, по мнению истца, Совет ЕС не привел достаточной мотивировки и причин для включения танкера в перечень.

Во-вторых, судно, по утверждению компании, не перевозит подпадающие под ограничения нефть и нефтепродукты.

В-третьих, танкер не эксплуатируется и не выходит в море без оформленного договора страхования.

Наконец, в-четвертых, у судна отсутствуют неустраненные технические недостатки (дефекты) — на наличие таковых нередко ссылаются при наложении санкций.

“Ъ” обратился за комментариями в группу «Астон».

ООО «Трэвеллер Шиппинг» зарегистрировано в 2007 году в Ростове-на-Дону, основная деятельность — морские грузоперевозки. Компания входит в российский агрохолдинг «Астон», который в том числе занимается экспортом зерна и растительного масла. Судно Millerovo — танкер, построенный на Волгоградском судоремонтно-судостроительном заводе в 1997 году, длина — 113,8 м, ширина — 16,6 м, грузоподъемность — 5250 тонн. По данным Marine Traffic, судно связано с морской агроторговлей и сельскохозяйственной сферой, относится к категории Oil/Chemical Tanker (специализирован под масло и химические вещества), ходит под флагом РФ. Подобные танкеры могут перевозить различные наливные грузы — как нефть и нефтепродукты, так и другие жидкие вещества, включая питьевую воду, молоко, вино и растительное масло.

246,8 миллиарда рублей составила выручка АО «Астон» в 2024 году, по данным Rusprofile

Отметим, что случаи исключения танкеров из-под европейских санкций уже были, но в рамках не судебной, а административной процедуры. Так, в июле 2025 года Совет ЕС впервые снял ограничения с трех СПГ-танкеров (North Moon, North Ocean, North Light) японской транспортной компании Mitsui O.S.K Lines (MOL), рассказывает юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Анастасия Косякина. Судна оказались под санкциями в мае прошлого года из-за участия в перевозке российского газа с проекта «Ямал СПГ», что ЕС рассматривает как поддержку российского энергетического сектора и обход ограничений. Из заявления Еврокомиссии следует: MOL дала официальные заверения, что танкеры больше не будут участвовать в транспортировке российских энергоносителей, уточняет госпожа Косякина.

В суде ЕС, помимо нового дела по Millerovo, на рассмотрении находятся еще как минимум четыре иска об оспаривании санкций в отношении судов Eventin (IMO 9308065), «Купава» (IMO 9749154), Okean (IMO 9142916) и Ostrov Russkiy (IMO 9087714), указывает советник КА Pen & Paper Роман Кузьмин. Во всех случаях истцы также ссылаются на то, что их суда никогда не перевозили нефть и нефтепродукты. Пока ни одного судебного решения по делам о снятии санкций с танкеров нет, так как массово ограничения в отношении судов начали применяться только в 2025 году, говорит адвокат АБ NSP Глеб Бойко.

А той-ли ойл

Роман Кузьмин замечает, что санкции против Millerovo введены по основанию 3s(2)(b) Регламента ЕС №833/2013. По мнению Совета ЕС, судно осуществляло транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, а также «высокорисковое судоходство». Под это могут подпадать, например, перевалка груза c судна на судно, cокрытие или подделка данных о геолокации, а также отсутствие надежного страхового покрытия, поясняет господин Кузьмин.

Снять санкции можно, если обосновать, что Совет ЕС ошибся с установлением фактов, которые стали причиной их введения, либо некорректно интерпретировал данные, указывает Глеб Бойко.

В российской санкционной программе есть работающий на практике довод — что Совет ЕС не доказал, что лицо «заслуживает» введения санкций против него, говорит старший юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян. По словам управляющего партнера «Плотников и партнеры» Ильи Плотникова, если в решении совета содержатся общие фразы о «перевозке ограниченных санкциями товаров» без доказательств транспортировки нефти, это можно расценить как фундаментальное нарушение права на защиту. Чем абстрактнее формулировки совета, тем выше шансы на отмену ограничений, считает и управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов.

По мнению юристов, наиболее весомым является довод истца, что судно не перевозило нефть. Здесь немаловажен тот факт, что учредителем «Трэвеллер Шиппинг» является компания, ведущая деятельность в сельскохозяйственной отрасли, указывает госпожа Косякина. «Если компания докажет, что судно является частью логистической цепочки экспорта продовольствия, это может вывести его из-под ограничений, тем более что ЕС неоднократно декларировал, что санкции не должны подрывать глобальную продовольственную безопасность»,— добавляет господин Плотников. При этом, по словам господина Кузьмина, истцу нужно предоставить в суд убедительные доказательства перевозки иной продукции, а именно транспортные и товаросопроводительные документы за несколько лет, прежде всего коносаменты. Тенденция последних лет показывает, что суд становится строже к заявителям, ожидая от них активного оспаривания доказательств Совета ЕС, признает господин Денисов.

Кроме того, по словам Артема Денисова, танкеры со словом «oil» в описании «сваливают в одну категорию независимо от того, масло это или нефть». «В условиях автоматизированного составления санкционных списков это могло привести к лингвистической или классификационной ошибке»,— не исключает и господин Плотников. Артем Касумян добавляет, что в основу ограничений ЕС часто ложатся непроверенные сведения из открытых источников.

Варвара Кеня, Анна Занина