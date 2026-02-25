Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Танкер вам с маслом

Ростовский грузоперевозчик из агрохолдинга «Астон» оспаривает санкции ЕС

Как узнал “Ъ”, входящая в российский сельскохозяйственный холдинг «Астон» компания «Трэвеллер Шиппинг» требует снять европейские санкции с принадлежащего ей танкера. В иске, поданном в Общий суд ЕС, грузоперевозчик заявляет, что судно не занимается перевозкой нефти и нефтепродуктов, а Совет Евросоюза не объяснил причин включения танкера в санкционный список. Подобные танкеры могут перевозить различные наливные грузы. Юристы допускают, что европейские власти не выясняли, какую именно продукцию возило судно, и не исключают ошибки из-за разных вариантов прочтения слова «oil», которое может означать как «нефть», так и «масло».

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Ростовская компания «Трэвеллер Шиппинг» просит Суд ЕС отменить включение принадлежащего ей танкера Millerovo в европейские санкционные списки. Судно подпало под санкции ЕС в октябре 2025 года. Иск был подан 31 декабря, но информация о нем появилась только сейчас. В своем заявлении компания настаивает, что основания для наложения санкций на танкер отсутствуют. Ее аргументы сводятся к четырем главным пунктам, следует из документа, опубликованного на сайте суда 23 февраля.

  • Во-первых, по мнению истца, Совет ЕС не привел достаточной мотивировки и причин для включения танкера в перечень.
  • Во-вторых, судно, по утверждению компании, не перевозит подпадающие под ограничения нефть и нефтепродукты.
  • В-третьих, танкер не эксплуатируется и не выходит в море без оформленного договора страхования.
  • Наконец, в-четвертых, у судна отсутствуют неустраненные технические недостатки (дефекты) — на наличие таковых нередко ссылаются при наложении санкций.

“Ъ” обратился за комментариями в группу «Астон».

ООО «Трэвеллер Шиппинг» зарегистрировано в 2007 году в Ростове-на-Дону, основная деятельность — морские грузоперевозки. Компания входит в российский агрохолдинг «Астон», который в том числе занимается экспортом зерна и растительного масла. Судно Millerovo — танкер, построенный на Волгоградском судоремонтно-судостроительном заводе в 1997 году, длина — 113,8 м, ширина — 16,6 м, грузоподъемность — 5250 тонн. По данным Marine Traffic, судно связано с морской агроторговлей и сельскохозяйственной сферой, относится к категории Oil/Chemical Tanker (специализирован под масло и химические вещества), ходит под флагом РФ. Подобные танкеры могут перевозить различные наливные грузы — как нефть и нефтепродукты, так и другие жидкие вещества, включая питьевую воду, молоко, вино и растительное масло.

246,8 миллиарда рублей

составила выручка АО «Астон» в 2024 году, по данным Rusprofile

Отметим, что случаи исключения танкеров из-под европейских санкций уже были, но в рамках не судебной, а административной процедуры. Так, в июле 2025 года Совет ЕС впервые снял ограничения с трех СПГ-танкеров (North Moon, North Ocean, North Light) японской транспортной компании Mitsui O.S.K Lines (MOL), рассказывает юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Анастасия Косякина. Судна оказались под санкциями в мае прошлого года из-за участия в перевозке российского газа с проекта «Ямал СПГ», что ЕС рассматривает как поддержку российского энергетического сектора и обход ограничений. Из заявления Еврокомиссии следует: MOL дала официальные заверения, что танкеры больше не будут участвовать в транспортировке российских энергоносителей, уточняет госпожа Косякина.

В суде ЕС, помимо нового дела по Millerovo, на рассмотрении находятся еще как минимум четыре иска об оспаривании санкций в отношении судов Eventin (IMO 9308065), «Купава» (IMO 9749154), Okean (IMO 9142916) и Ostrov Russkiy (IMO 9087714), указывает советник КА Pen & Paper Роман Кузьмин. Во всех случаях истцы также ссылаются на то, что их суда никогда не перевозили нефть и нефтепродукты. Пока ни одного судебного решения по делам о снятии санкций с танкеров нет, так как массово ограничения в отношении судов начали применяться только в 2025 году, говорит адвокат АБ NSP Глеб Бойко.

А той-ли ойл

Роман Кузьмин замечает, что санкции против Millerovo введены по основанию 3s(2)(b) Регламента ЕС №833/2013. По мнению Совета ЕС, судно осуществляло транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, а также «высокорисковое судоходство». Под это могут подпадать, например, перевалка груза c судна на судно, cокрытие или подделка данных о геолокации, а также отсутствие надежного страхового покрытия, поясняет господин Кузьмин.

Снять санкции можно, если обосновать, что Совет ЕС ошибся с установлением фактов, которые стали причиной их введения, либо некорректно интерпретировал данные, указывает Глеб Бойко.

В российской санкционной программе есть работающий на практике довод — что Совет ЕС не доказал, что лицо «заслуживает» введения санкций против него, говорит старший юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян. По словам управляющего партнера «Плотников и партнеры» Ильи Плотникова, если в решении совета содержатся общие фразы о «перевозке ограниченных санкциями товаров» без доказательств транспортировки нефти, это можно расценить как фундаментальное нарушение права на защиту. Чем абстрактнее формулировки совета, тем выше шансы на отмену ограничений, считает и управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов.

Совет ЕС впервые получил выговор от Суда ЕС за неснятие санкций с гражданки РФ

По мнению юристов, наиболее весомым является довод истца, что судно не перевозило нефть. Здесь немаловажен тот факт, что учредителем «Трэвеллер Шиппинг» является компания, ведущая деятельность в сельскохозяйственной отрасли, указывает госпожа Косякина. «Если компания докажет, что судно является частью логистической цепочки экспорта продовольствия, это может вывести его из-под ограничений, тем более что ЕС неоднократно декларировал, что санкции не должны подрывать глобальную продовольственную безопасность»,— добавляет господин Плотников. При этом, по словам господина Кузьмина, истцу нужно предоставить в суд убедительные доказательства перевозки иной продукции, а именно транспортные и товаросопроводительные документы за несколько лет, прежде всего коносаменты. Тенденция последних лет показывает, что суд становится строже к заявителям, ожидая от них активного оспаривания доказательств Совета ЕС, признает господин Денисов.

Кроме того, по словам Артема Денисова, танкеры со словом «oil» в описании «сваливают в одну категорию независимо от того, масло это или нефть». «В условиях автоматизированного составления санкционных списков это могло привести к лингвистической или классификационной ошибке»,— не исключает и господин Плотников. Артем Касумян добавляет, что в основу ограничений ЕС часто ложатся непроверенные сведения из открытых источников.

Варвара Кеня, Анна Занина

