Гибридные модели и цифровые активы: на КАЗАНЬФОРУМЕ 2026 обсудили будущее инвестиций в недвижимость

Современный инвестор в недвижимость все чаще выбирает гибридные инструменты, позволяющие совмещать капитализацию актива с генерацией стабильного денежного потока и сохранять свободу выхода на любом этапе жизненного цикла проекта.

Эти тезисы стали ключевыми в выступлении директора по инвестициям Alias Group Юлии Сидской на XVII Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: КАЗАНЬФОРУМ», прошедшем с 12 по 17 мая в Казани.

В рамках деловой программы форума спикер приняла участие в отраслевой сессии «Коллективные инвестиции: ЗПИФ недвижимости как драйвер устойчивого развития стройкомплекса», организованной Минстроем и Российской академией архитектуры и строительных наук. Мероприятие объединило представителей органов власти, финансовых институтов, девелоперов и управляющих компаний для обсуждения потенциала ЗПИФов недвижимости как инструмента привлечения инвестиций в отрасль и выработки практических решений для устойчивого развития девелоперских и инфраструктурных проектов.

Выступление Юлии Сидской было посвящено теме «Девелопер 2026: как превращать квадратные метры в инвестиционный продукт через финансовые инструменты». Спикер обозначила проблему «замороженной ликвидности в бетоне»: рост ключевой ставки, с одной стороны, снизил доступность рыночной ипотеки для конечных покупателей, а с другой — обеспечил инвесторам более высокую доходность в безрисковых инструментах. В связи с этим она отметила необходимость ориентироваться на рынок инвесторов, предлагая им понятные и прозрачные механизмы.

В ходе выступления были представлены три ключевых инструмента: закрытые паевые инвестиционные фонды, объем запусков которых на рынке недвижимости вырос в четыре раза за последние четыре года; цифровые финансовые активы, позволяющие привлекать инвестиции на любом этапе строительства; а также новый механизм — «квартиры частями», при котором физическое лицо приобретает квадратные метры через ЦФА, фиксируя цену и накапливая квадратные метры без переплаты банковских процентов.

В рамках своего выступления Юлия акцентировала внимание на преимуществах ЗПИФ как ключевого инвестиционного механизма. Представленный продукт стал результатом глубокого анализа запросов инвесторов, заинтересованных в доходности, прозрачности и ликвидности инструментов, альтернативных инструментам денежного рынка.

Учитывая дефицит подобных предложений для розничного сегмента, компания разработала уникальную гибридную модель фонда, ранее не представленную на рынке. Она обеспечивает баланс между девелоперским ростом (цены квадратного метра за счет стройготовности) и арендным доходом за счет двухфазной структуры доходности, объединяющей инвестиционную и операционную стадии, доступность актива за счет низкого порога входа по сравнению с прямым приобретением недвижимости, а также оптимизацию жизненного цикла инвестиций: механизм исключает необходимость фиксации прибыли путем обязательного выхода из актива перед его вводом в эксплуатацию. Продукт предлагает гибкость: инвесторы, ориентированные на агрессивный рост, могут реализовать паи на бирже на пике девелоперского цикла, в то время как консервативные участники получают качественный рентный актив с доходностью, подтвержденной договорами аренды. Таким образом, гибридная модель нивелирует разрыв между рисковым девелопментом и консервативным арендным бизнесом.

«Девелопер может создать концепцию, но только профессиональная экосистема способна превратить ее в работающий финансовый инструмент. В проекте объединены экспертиза в сфере управления инфраструктурой фонда, организации биржевого размещения, поддержания ликвидности на вторичном рынке и эксклюзивного управления арендными отношениями»,— отметила Юлия Сидская.

В ходе сессии спикер ответила на вопросы модератора о параметрах гибридной модели, детализировав механику работы инструмента на разных этапах жизненного цикла объекта и условия сохранения ликвидности для инвестора. «Реализация первой на рынке гибридной модели для офисной недвижимости класса А предполагает синергию двух стратегий извлечения прибыли. Инвестиционная фаза на этапе строительства обеспечивает доход за счет капитализации актива — вход на стадии «котлована» дает потенциал доходности до 65%. Операционная фаза после ввода объекта в эксплуатацию переводит фонд в стадию генерации стабильного денежного потока от арендных платежей крупных резидентов. При этом биржевой формат паев и участие маркетмейкера позволяют инвестору реализовать актив по рыночной цене в любой торговый день на любом этапе жизненного цикла проекта»,— пояснила Юлия Сидская.

Участие в ключевых мероприятиях форума подтверждает фокус Alias Group на развитии современных инвестиционных инструментов в девелопменте, способных предложить рынку эффективные решения в текущих макроэкономических условиях.

Alias Group — объединяет стратегические активы и реализует проекты в ключевых секторах экономики России и на международном уровне. Группа компаний расширяет партнерский портфель, эффективно управляя собственным и привлечённым капиталом. Ключевыми направлениями инвестирования и развития активов являются девелопмент, архитектура, проекты в сфере промышленно-производственных комплексов. Alias Group реализует проекты в сферах жилой, коммерческой и отельной недвижимости от бизнес- до элит классов. Основные регионы присутствия — южный федеральный округ, Москва, курортные локации. Особое внимание компания уделяет комплексному развитию территорий, а также созданию объектов социальной инфраструктуры. Ключевой актив группы компаний — девелоперская компания НЕОМЕТРИЯ. Входит в перечень системообразующих предприятий Краснодарского края. Специализируется на комплексном развитии территорий, реализации жилой, отельной и коммерческой недвижимости. Является лидером по объему строящегося жилья на черноморском побережье, а также возводит объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады, спортивные комплексы и другие.

