В ПИФах появилось что-то свежее

УК «Озон управление активами» зарегистрировала пять биржевых фондов (БПИФ) на разные классы активов. Это первые розничные фонды в линейке компании, которая ранее начала формировать ЗПИФ недвижимости. По информации участников рынка, продаваться инвестпродукты будут только через собственные каналы. С учетом размеров розничного бизнеса Озон-банка и числа частных клиентов до конца года управляющая компания сможет привлечь 10–50 млрд руб. в розничные ПИФы.

УК «Озон управление активами» (входит в группу маркетплейса «Озон») приступила к развитию розничной линейки ПИФов. Лицензию компания получила в конце минувшего года, а в середине мая Банк России зарегистрировал правила пяти БПИФов, ориентированных на денежный рынок, индекс Московской биржи, гособлигации, корпоративные рублевые и валютные облигации. Ранее в марте ЦБ зарегистрировал правила закрытого фонда недвижимости «Озон Саларьево», доступного неограниченному кругу инвесторов, который находится в стадии формирования.

Представители Ozon Fintech рассказали о том, что до конца июня планируют провести листинг БПИФов на Московской бирже. «Позже они появятся в приложении банка, однако после листинга любая брокерская компания при желании сможет предлагать эти БПИФы своим клиентам»,— отметили в компании. Два источника “Ъ” на рынке коллективных инвестиций отмечают, что основным каналом продаж ПИФов станет Озон-банк. «Формально любой биржевой продукт можно купить через брокера, но для того, чтобы "встать" в приложение брокера, надо подписать с ним агентский договор и платить часть вознаграждения за привлечение клиента»,— отмечает один из собеседников “Ъ”.

С учетом размера банка и сохраняющегося потенциала для его роста продвижение инвестиционных продуктов через него — логичный шаг, считают участники рынка. По итогам первого квартала 2026 года число активных клиентов банка достигло 43,1 млн человек. «У "Озона" уже есть огромная аудитория, привыкшая внутри одной среды совершать действия в пару кликов: покупать товары, оплачивать сервисы, пользоваться финансовыми продуктами. И БПИФы в этой логике могут стать еще одним встроенным сценарием»,— считает коммерческий директор спецдепозитария «Инфинитум» Диана Одинцова.

Тем более что на фоне снижения ставок по вкладам растет спрос на розничные ПИФы. По итогам первых четырех месяцев 2026 года чистые вложения в них превзошли 560 млрд руб., в семь раз превысив результат аналогичного периода 2025 года. Как отмечали участники рынка, значительная часть средств пришла в эти инструменты с банковских вкладов и счетов (см. “Ъ” от 12 мая). В Озон-банке по итогам первого квартала 2026 года объем привлеченных средств физлиц составлял 561 млрд руб.

Однако запуск инвестиционных продуктов не сделает их автоматически интересными клиентам. Как считает Диана Одинцова, успех продвижения будет зависеть от того, насколько органично инвестиционный сценарий встроят в пользовательский путь и смогут ли превратить покупку БПИФа в такое же простое действие, как обычную покупку на маркетплейсе. «Одним из эффективных инструментов продвижения могут стать дополнительные опциональные механики между банком и УК. Например, различные кешбэки, комбопродукты "вклад плюс ПИФ", акции "купи пай — получи скиду в Озоне"»,— указывает гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева.

Впрочем, встраивание инвестпродуктов в экосистему — непростой технологический процесс. Как оценивает госпожа Кривошеева, запуск с нуля может занять не один год, кроме того, приведет к росту затрат на IT. Наглядным примером служит опыт развития управляющей компании Т-Банка, которая также начинала с биржевых фондов. На привлечение в ПИФы первых 10 млрд руб. ушло 13 месяцев, на преодоление рубежа в 100 млрд руб. потребовалось пять лет. По мнению Дианы Одинцовой, реалистичный прогноз на первом этапе — 200–500 тыс. уникальных пользователей к концу года. «Если брать средний чек массового инвестора в БПИФах денежного рынка в 50–100 тыс. руб., потенциально это соответствует объему привлечения 10–50 млрд руб. на стартовом этапе»,— отмечает эксперт.

Виталий Гайдаев