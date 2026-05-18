Бандиты отдавали долг разбоем

В Краснодаре начались прения сторон по резонансному уголовному делу об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, которые в апреле 2023 года ехали после выступления на празднике и попались бандитам, промышлявшим разбоем на трассе. Главарь банды Демьян Кеворкьян, помилованный за участие в СВО, «поставил на счетчик» двух своих приятелей, предложив им отработать долги за счет участия в преступлениях.

Демьян Кеворкьян

В зале Краснодарского краевого суда на процессе по «делу аниматоров» на скамье подсудимых двое — Арам Татосян и Анатолий Двойников. У обоих тусклые серые лица и сгорбленные, неподвижные фигуры. Третьего подсудимого Демьяна Кеворкьяна рядом с ними нет — на прошлых заседаниях он пререкался с участниками процесса, выкрикивал, обращаясь к присяжным, в итоге судья Игорь Мацко удалил его из зала.

Государственный обвинитель Наталья Каликанова, открывая прения, назвала собранные по делу доказательства сложной мозаикой, из которой складывается картина жестокого и циничного преступления. Главной фигурой в этой картине обвинение считает Демьяна Кеворкьяна, который приехал к своей матери в Краснодарский край в марте 2023 года. Откуда именно прибыл господин Кеворкьян, представитель обвинения сообщать не стала, ограничившись указанием на то, что подсудимый несколько лет безвыездно находился в Московской области и мог бы оставаться там и дальше.

Как ранее писал “Ъ”, в апреле 2016 года Демьян Кеворкьян был осужден на 18 лет колонии за бандитизм, разбойное нападение, вымогательство с причинением тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот оружия. После начала СВО господин Кеворкьян получил помилование, участвовал в боевых действиях и даже получил некие благодарственные документы от руководства ЛНР.

По словам прокурора Натальи Каликановой, у обвинения есть достаточно фактов, доказывающих, что вскоре после приезда в край Демьян Кеворкьян начал разрабатывать планы разбойных нападений на дорогах.

Сначала злоумышленник по дешевке приобрел старый автомобиль «ВАЗ» и оформил водительские права.

Затем он связался со своими приятелями Анатолием Двойниковым и Арамом Татосяном, которые еще до его осуждения работали вместе с ним на шабашках по спилу деревьев.

Демьян Кеворкьян объявил каждому из приятелей, что тот якобы должен ему 10 млн руб. за потерянный во время отсидки бизнес. После этого Кеворкьян вместе с неизвестным мужчиной вывез Анатолия Двойникова и Арама Татосяна в лес и начал пытать, угрожая вырвать им языки.

Перепуганные приятели Кеворкьяна согласились на его предложение «отработать» долг участием в разбойных нападениях. В итоге ночью 28 апреля 2023 года все трое выехали на дело, рассчитывая встретить на трассе одинокого водителя и ограбить его.

Жители города Усть-Лабинска Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко ехали на автомобиле Hyundai, возвращаясь из Ленинградского района, где они участвовали в праздничном вечере. Кирилл Чубко и его жена Дарья организовывали выступления ростовых кукол в имидже звезд эстрады. 28 апреля Татьяна Мостыко выступала на банкете по случаю дня рождения жителя Ленинградского района в образе Ирины Аллегровой. Потом гости праздника вспоминали, что девушка-аниматор была очень молодая, небольшого роста и хрупкого телосложения.

На подъезде к станице Выселки машина Кирилла Чубко попала в яму, повредив колесо.

Недалеко от этого места стоял автомобиль Демьяна Кеворкьяна, который увидел иномарку и сказал: «Это наши клиенты, нам их бог послал».

Злоумышленники предложили свою помощь и действительно помогли Кириллу Чубко, съездив вместе с ним к знакомому за запасным колесом. Когда колесо на автомобиле Hyundai было установлено, Татосян и Двойников связали аниматоров, Кеворкьян забрал у них деньги и банковские карты. После того как бандиты сняли средства со счетов, Кеворкьян приказал вывезти Кирилла Чубко и Татьяну Мостыко в лесопосадку, где Арам Татосян убил их, перерезав горло. Бандиты закопали тела, а машину подожгли, после чего поехали домой к матери Демьяна Кеворкьяна. Там главарь банды заставил их переодеться, выбросив испачканную кровью одежду. Каждому из сообщников Кеворкьян выдал по 20 тыс. руб., заявив, что более значительные суммы, появившиеся у таких малоимущих персонажей, вызовут подозрение окружающих.

Если присяжные признают их виновными и не заслуживающими снисхождения, фигурантам грозят сроки вплоть до пожизненных.

Анна Перова, Краснодар