Начало продаж новых часов Swatch вызвало ажиотаж и закрытие магазинов

В Великобритании из соображений безопасности второй день подряд закрыты часовые магазины Swatch, сообщает The Times. Это связано с началом продаж новых часов Royal Pop, коллаборации швейцарских брендов Swatch и Audemars Piguet, вызвавших ажиотажный спрос. О настоящем «безумии», которое охватило покупателей в разных странах, также сообщают CNN и La Tribune.

Часовые компании на прошлой неделе впервыепоказали новый продукт, представляющий собой вариацию на тему культовой модели Royal Oak в виде ярких карманных часов в керамическом корпусе. Релиз коллекции состоялся 16 мая, часы продаются только в некоторых физических магазинах Swatch. Стоимость базовой модели составляет €385/€400/£335. Фанаты по всему миру заранее выстроились в очереди перед магазинами. Возле магазинов в отдельных городах, в частности в Париже, Манчестере, Милане, ситуация вышла из-под контроля вплоть до драк с охранниками, пытавшихся сдержать толпы.

На официальном сайте Swatch появилось объявление с просьбой не торопиться в магазины, поскольку при скоплении в очереди более 50 человек вход в целях безопасности будет ограничен. Также в компании сообщили, что коллекция будет доступна в течение «нескольких месяцев».

Выход Royal Pop также вызвал бурный ажиотаж в интернете. На разных площадках появились предложения по перепродаже. Как пишет The Times, онлайн-стоимость часов достигает £16 тыс.

