Футболист «Спартака» Тео Бонгонда поедет на чемпионат мира

Полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда включен в заявку сборной ДР Конго на чемпионат мира по футболу 2026 года. Состав опубликован пресс-службой федерации футбола страны.

Сборная ДР Конго попала в группу K. Ее соперниками по квартету станут команды Португалии, Колумбии и Узбекистана.

30-летний Бонгонда, присоединившийся к «Спартаку» летом 2023 года, в этом сезоне вышел на поле в шести матчах (в «старте» он появился всего однажды) и не отметился результативными действиями. Контракт конголезца истекает 30 июня. На прошлой неделе пресс-служба столичного клуба сообщила, что соглашение между сторонами не будет продлено.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в мировом первенстве примут участие 48 команд.

Арнольд Кабанов