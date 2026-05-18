Ламин Ямаль пропустит старт чемпионата мира

Вингер сборной Испании по футболу Ламин Ямаль не примет участия в стартовом матче команды на чемпионате мира 2026 года, сообщает портал The Athletic. Ранее игроку диагностировали повреждение подколенного сухожилия.

18-летний Ламин Ямаль, выступающий за «Барселону», получил травму 22 апреля в первом тайме домашнего матча 33-го тура чемпионата Испании против «Сельты». Позднее в пресс-службе команды заявили, что он выбыл из строя до окончания клубного сезона, но, как ожидается, успеет восстановиться к чемпионату мира.

В стартовом матче группового этапа испанцы 15 июня встретятся с командой Кабо-Верде, которая впервые в истории вышла в финальный этап чемпионата мира. Также, по данным The Athletic, под вопросом остается участие Ламина Ямаля в игре со сборной Саудовской Аравии 21 июня. Члены медицинского персонала Королевской испанской футбольной федерации регулярно поддерживают связь с врачами «Барселоны», чтобы следить за состоянием футболиста.

За сборную Испании Ламин Ямаль провел 25 игр, в которых забил 6 мячей и отметился 12 передачами. В составе национальной команды он стал чемпионом Европы 2024 года. Вместе с «Барселоной» футболист трижды выиграл первенство Испании, а также завоевал кубок и два суперкубка страны.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля. Турнир примут США, Канада и Мексика.

