Более 60% российских мастеров столкнулись с дефицитом электроинструментов

После ухода с российского рынка некоторых зарубежных производителей профессионального строительного оборудования в отрасли сформировались незакрытые ниши. Около 62% мастеров различных специализаций ощущают дефицит качественного электроинструмента, следует из данных опроса бренда «Энгельс» от АО «Е1 Групп» (владеет бывшим заводом немецкого концерна Bosch).

Респонденты не только обратили внимание на общий дефицит электроинструмента в последние годы, но также отметили заметный рост цен — об этом заявили 31% опрошенных. Еще 26% отметили, что, несмотря на сильный рост цен, проблем с поиском продавцов нужного товара не возникает.

Качество российских инструментов все еще не вызывает большого доверия у мастеров — как главное преимущество его выделили только 12% опрошенных. Участники опроса считают, что российская продукция в основном отличается доступностью и ценой (37%) и отсутствием проблем с поиском запчастей (24%). Сейчас о готовности полностью перейти на российские инструменты уже заявили 54% опрошенных, но из них треть (33%) готовы сделать это лишь тогда, когда отечественная продукция достигнет необходимого уровня качества.

Алина Мигачёва