Деньги на ремонт ушли под подушку

Крупнейшие DIY-сети за 2025 год увеличили оборот на 4,5–8%. Темпы роста бизнеса сократились более чем в 3,5–3,8 раза за год. Это связано с общим охлаждением рынка: объемы строительства снижаются, а потребители вынужденно пересматривают бюджеты ремонтных работ. Если раньше на строительные материалы они тратили 50% от общей сметы, то теперь — не более 30% из-за подорожания рабочей силы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Выручка ГК «Петрович» в 2025 году составила 188,6 млрд руб., увеличившись на 4,5% год к году, рассказали “Ъ” в группе. Рост показателя замедлился в 3,8 раза. За 2024 год выручка «Петровича» прибавила 17%, достигнув 181 млрд руб. Совокупная стоимость проданных товаров и услуг компании за 2025 год увеличилась на 4,4%, до 198,4 млрд руб. В 2024 году рост этого показателя оценивался в 18%. Количество осуществленных доставок за год увеличилось с 3,6 млн до 3,8 млн.

Выручка «ВсеИнструменты.ру» в 2025 году выросла на 8%. Это в 3,5 раза хуже, чем годом ранее, когда динамика оценивалась в 28,1%. В «Лемана Про» не раскрыли финансовые показатели. Но в сети сообщили, что в 2025 году клиентская активность сократилась, в первую очередь в сегменте B2B, на который приходится 46% оборота. В Hoff и «Максидоме» на вопросы “Ъ” оперативно не ответили. В OBI от комментариев отказались.

Стагнация спроса на ассортимент DIY наблюдалась в течение всего прошлого года.

Согласно «Платформе ОФД» (оператор фискальных данных), количество покупок товаров для строительства и ремонта за 2025 год увеличилось на 1%. В категории товары для дома аналитики зафиксировали снижение на 3%, в категории мебель и фурнитура — на 19%. Focus Technologies ранее прогнозировали, что трафик DIY-магазинов в торгцентрах по итогам 2025 года сократится на 8–10%.

Такие покупки обычно требуют долгосрочного планирования и крупных затрат, потребители их все чаще откладывали, предпочитая направлять средства в накопления, считает гендиректор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков. Замедление потребительского спроса сказалось на всем рынке и усугубилось к концу 2025 года. Согласно Infoline, в январе—июне 2025 года розничные продажи в сегменте DIY выросли на 11,6% год к году, до 3,49 трлн руб. В третьем квартале годовая динамика стала нулевой, оборот составил 1,77 трлн руб. А в четвертом квартале аналитики заметили снижение на 6,8–9,3%, до 1,7–1,75 трлн руб.

9,6 тысячи рублей составила медианная цена покупки товаров для строительства и ремонта в 2025 году, по данным «Платформы ОФД».

Гендиректор СТД «Петрович» Евгений Мовчан называет темпы роста бизнеса своей группы умеренными. Он обращает внимание на то, что в 2025 году объемы продаж стройматериалов в России существенно сократились. Директор по эффективности бизнеса «Лемана Про» Марсель Сагетдинов отмечает, что развитие рынка стройматериалов сдерживают рост цен, ограниченная покупательная способность населения и общая стагнация на рынке жилья. Представитель «ВсеИнструменты.ру» также связывает снижение показателей с замедлением строительного сектора и экономики в целом.

Согласно информсистеме «Наш.Дом.РФ», в 2025 году фактический ввод жилья в России составил 108,1 млн кв. м, что соответствует значению 2024 года (107,8 млн кв. м). Но гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров обращает внимание, что объем сдачи — запаздывающий показатель, реальный объем строительства сейчас сокращается, особенно индивидуальных жилых домов. Эксперт отмечает, что потребители не только иногда отказываются от ремонтов, но и пересматривают в их рамках бюджеты на стройматериалы. «Рабочая сила подорожала, и если раньше затраты на нее составляли 50% от общей сметы, то сейчас достигают 70%»,— поясняет он.

В Infoline ожидают, что в первом полугодии 2026 года оборот DIY-торговли сократится не менее чем на 5% год к году.

По итогам всего года речь может пойти о 2% роста при сохранении тенденции к снижению физических продаж. Михаил Бурмистров считает, что 2026 год окажется для DIY-рынка тяжелым. Затраты оптимизируют не только потребители, но компании, отказываясь от проведения отделочных работ в офисах.

Несмотря на общее охлаждение, DIY-сети сохраняют планы развития. Так, «Петрович» намерен открыть новый строительно-торговый центр на Можайском шоссе в Москве (39,5 тыс. кв. м). Одновременно группа продолжит развивать объект в Екатеринбурге (48 тыс. кв. м), запущенный в ноябре 2025 года. Во «ВсеИнструменты.ру» “Ъ” пояснили, что в 2025 году компания занималась сокращением убыточных пунктов выдачи заказов и в 2026 году планирует придерживаться разумного подхода в работе с ними. В Infoline не исключают, что некоторые сети примут решение сократить количество магазинов.

Александра Мерцалова, Алина Мигачёва