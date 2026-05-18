Два игрока РПЛ попали в состав сборной Кабо-Верде на чемпионат мира

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини и нападающий тольяттинского «Акрона» Жилсон Беншимол были включены в заявку сборной Кабо-Верде на чемпионат мира по футболу 2026 года. Состав команды опубликовала пресс-служба федерации футбола страны.

Сборная Кабо-Верде попала в группу H. Ее соперниками по квартету станут команды Испании, Уругвая и Саудовской Аравии.

29-летний Ленини, выступающий за «Краснодар» с 2022 года, в этом сезоне провел за клуб 39 матчей в разных турнирах и отметился двумя забитыми мячами. 24-летний Беншимол, пополнивший «Акрон» в 2024 году, в нынешнем сезоне вышел на поле в 24 играх, записал на свой счет десять голов и одну голевую передачу.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире примут участие 48 команд.

Арнольд Кабанов