Бизнес ждет от деловых объединений практических действий

Непредсказуемость действий регуляторов названа самым сильным внешним ограничителем эффективности работы организаций, представляющих интересы российского бизнеса, фиксирует совместное исследование GR-компании Kesarev и консалтинговой компании Ward Howell. Этот доклад был подготовлен в рамках деятельности Клуба лидеров ассоциаций на базе 50 глубинных интервью с представителями деловых объединений и входящих в них компаний.

Факторы, влияющие на работу бизнес-ассоциаций, поделены на внутренние и внешние. Непредсказуемость действий регуляторов в качестве внешнего ограничителя была названа 53% респондентов. Также довольно серьезно их беспокоит затянутое прохождение инициатив (47% упоминаний), санкции и изменения в геополитике (40%). Есть трудности с вовлечением в деятельность ассоциаций крупных участников рынков (37%), а также с возможностью влиять на принимаемое регулирование (также 37%).

Впрочем, и сами объединения не всегда могут организовать свою работу продуктивно: у них возникают сложности при согласовании позиций между компаниями с разными интересами (это отметили 57% опрошенных), не все участники ассоциаций полноценно вовлекаются в их деятельность (50%), результаты по значимым для бизнеса вопросам видны далеко не всегда (43%), а продвигаемая повестка зачастую размыта (40%).

Как подчеркивается в исследовании, в условиях постоянно усложняющегося законодательства от деловых объединений ждут меньше «универсального лоббизма» и больше практических действий, а именно оперативной консолидации разрозненных мнений рынка в четкую позицию и ее результативного доведения до властей. Особое значение это имеет для малого и среднего бизнеса, который в отличие от некоторых крупных компаний не может взаимодействовать с органами власти напрямую. Отмечается, что потенциально деловые ассоциации могли бы помочь и зарубежным игрокам, которым в случае их возвращения на российский рынок будет затруднительно восстанавливать свои позиции на рынке «поодиночке».

Результативность ассоциации во многом зависит от ее руководителя, отмечают авторы доклада. Это отчасти подтверждается всплеском назначений руководства бизнес-объединений в период «внешней турбулентности» 2021–2025 годов (14–18 случаев в год): ассоциации стали более востребованным каналом взаимодействия с государством, и потому требования к лидерам таких объединений возросли.

