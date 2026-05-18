Во Владимирской области создадут отряд «БАРС» для борьбы с БПЛА

Во Владимирской области создадут отряд «БАРС-Владимир», который будет защищать регион от беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев. По его словам, набор в состав мобилизационного резерва добровольный.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев

Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Авдеев сообщил, что выплаты за службу в формировании начинаются от 100 тыс. руб. За выполнение боевых задач назначают премии. Участники «БАРС-Владимира» должны ездить на военные сборы, которые длятся два месяца. Доброволец может остаться на сборах дольше по желанию. Губернатор отметил, что службу «можно совмещать с работой». На время сборов за участником «БАРСа» сохраняются рабочее место и зарплата.

На сборах добровольцы осваивают огневую, тактическую, инженерную и медицинскую подготовку, основы радиоэлектронной борьбы и связи. «На весь период контракта резервистов обеспечивают современной экипировкой и обмундированием. Для них предусмотрены страхование жизни и здоровья, медицинская помощь и бесплатное питание»,— сообщил Александр Авдеев.

«БАРС» — проект Минобороны России, который стартовал в 2021 году. Аббревиатура расшифровывается как «боевой армейский резерв страны». Участники «БАРС» заключают с Минобороны особый контракт — о пребывании в добровольческом подразделении. В отличие от контрактников и мобилизованных статус военнослужащих они не получают.