В Белоруссии завели дело на основателя группы «Ляпис Трубецкой» Михалка

Следственный комитет Белоруссии начал специальное производство в отношении основателя рок-групп «Ляпис Трубецкой» и Brutto Сергея Михалка. Ему предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса республики, сообщает ТАСС.

Музыканта обвиняют в разжигании расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды или розни (ч. 1 ст. 130), а также в оскорблении президента Белоруссии (ч. 1 ст. 368). Первая статья предполагает до пяти лет лишения свободы, вторая — до четырех.

Дело будет рассматриваться в рамках «специального производства». Это означает, что суд и вынесение приговора будут проходить заочно.

В августе 2025 года белорусский суд внес песню группы «Ляпис Трубецкой» «Не быць скотам» в «Республиканский список экстремистских материалов». Сам Михалок в 2015 году получил вид на жительство Украины, а в 2020 году стал заслуженным артистом страны.