Bild узнала о планах Германии инвестировать €10 млрд в гражданскую оборону

До 2029 года власти Германии намерены направить на укрепление гражданской обороны €10 млрд, сообщила газета Bild. Это следует из проекта главы МВД Германии Александера Добриндта. Правительство рассмотрит его 19 мая.

Проект министерства подразумевает создание специального штабного подразделения. Оно будет отвечать за планирование и координацию гражданской обороны. Кроме того, инвестиции пойдут на следующие инициативы:

  • закупка более 1 тыс. специализированных транспортных средств;
  • строительство и ремонт зданий и сооружений Федерального агентства технической помощи (входит в МВД);
  • создание по всей Германии более 50 специальных групп реагирования на чрезвычайные ситуации;
  • закупка раскладных походных кроватей (110 тыс. штук).

Кроме того, МВД Германии намерено ввести единые стандарты при подготовке спасателей к «химической, биологической, радиологической и ядерной угрозам». В школах предложили ввести уроки по гражданской обороне. Министерство также создаст карты с указанием ближайших укрытий, где можно спрятаться во время ЧС. Карты интегрируют в приложение оповещения населения.

