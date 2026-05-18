Bild узнала о планах Германии инвестировать €10 млрд в гражданскую оборону
До 2029 года власти Германии намерены направить на укрепление гражданской обороны €10 млрд, сообщила газета Bild. Это следует из проекта главы МВД Германии Александера Добриндта. Правительство рассмотрит его 19 мая.
Проект министерства подразумевает создание специального штабного подразделения. Оно будет отвечать за планирование и координацию гражданской обороны. Кроме того, инвестиции пойдут на следующие инициативы:
- закупка более 1 тыс. специализированных транспортных средств;
- строительство и ремонт зданий и сооружений Федерального агентства технической помощи (входит в МВД);
- создание по всей Германии более 50 специальных групп реагирования на чрезвычайные ситуации;
- закупка раскладных походных кроватей (110 тыс. штук).
Кроме того, МВД Германии намерено ввести единые стандарты при подготовке спасателей к «химической, биологической, радиологической и ядерной угрозам». В школах предложили ввести уроки по гражданской обороне. Министерство также создаст карты с указанием ближайших укрытий, где можно спрятаться во время ЧС. Карты интегрируют в приложение оповещения населения.