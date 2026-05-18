Визиты Владимира Путина в Китай

Китай входит в тройку стран, куда президент Владимир Путин летал чаще всего. Из 391 зарубежного визита за 22 года он посетил КНР 21 раз (Казахстан — 33, Белоруссию — 28), особенно часто (8 раз) он бывал там в свой третий президентский срок (2012–2018). Для поездок Владимир Путин выбирал преимущественно лето или осень. В 2001, 2006, 2014, 2016 и 2017 годах летал по два раза.

Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Ху Цзиньтао (2004 год)

Если сложить все поездки в Китай, то получится, что Владимир Путин пробыл там в сумме 57 дней. Самая продолжительная поездка — ноябрь 2002 года, за семь дней президент успел провести переговоры с 5-м председателем КНР Цзян Цзэминем, выступить в Пекинском университете, посетить Великую Китайскую стену и дать интервью китайским СМИ. Самый короткий визит (один день) — 4 февраля 2022 года — церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

Чаще всего Владимир Путин останавливался в Пекине (14 раз), но и другие города без внимания не оставлял: в 2001 году участвовал в создании ШОС в Шанхае, в 2004-м любовался Терракотовой армией в Сиане, в 2006-м пил чай с настоятелем монастыря Шаолинь, в 2016-м встречался c президентом США Бараком Обамой на полях саммита G20 в Ханчжоу, в 2017-м открывал Фестиваль культуры стран БРИКС в Сямэне, а в 2024-м посещал храм Покрова Пресвятой Богородицы в Хабрине.

В основном целью визитов были переговоры с китайскими лидерами: за два десятка лет Владимир Путин вел дела с тремя председателями КНР: Цзян Цзэминем (1993–2003), Ху Цзиньтао (2003–2013) и Си Цзиньпином (с 2013-го). Четыре раза летал на саммит ШОС, по три раза — на саммит АТЭС и форум «Один пояс, один путь», дважды участвовал в праздновании годовщины окончания Второй мировой войны. В 2019 году президенту России был вручен диплом почетного доктора университета Цинхуа — одного из ведущих вузов Китая.

Андрей Егупец