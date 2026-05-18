Губернатор предложил участки для ЦОД в Дзержинске, Выксе и под Балахной

В Нижегородской области в достаточном количестве имеется свободная электрическая мощность для строительства центров обработки данных (ЦОД), сообщил губернатор Глеб Никитин на конференции ЦИПР. Он представил инвесторам возможности региона для создания дата-центров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Среди возможных территорий для ЦОД губернатор назвал участки в поселке Большое Козино Балахнинского округа и пригороде Выксы с доступной мощностью по 350 мегаватт каждый. Кроме того, мощность в 70 мегаватт доступна рядом с особой экономической зоной «Кулибин» в Дзержинске.

Глеб Никитин напомнил также, что для организаций, включенных в Реестр российских ЦОДов, Нижегородская область на 50% снизила ставку по налогу на имущество. Льгота действует для дата-центров, построенных с 1 января 2026 года. Кроме того, инвесторы могут получить участки под строительство таких объектов без торгов.

Как писал «Ъ-Приволжье», первый модульный ЦОД в Нижегородской области представил в 2018 году МТС, а первый региональный дата-центр за 1,5 млрд руб. построил «Ростелеком». Его открыли в рамках ЦИПР в 2025 году. Там же «Корпорация развития Нижегородской области» договорилась о строительстве ЦОД к 2031 году с госкорпорацией «Росатом».

Галина Шамберина