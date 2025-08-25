Принять как данные

Минцифры Нижегородской области предложило вдвое снизить налог на центры обработки данных для привлечения в регион IT-инвесторов. Российские дата-центры в основном расположены в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, однако цифровые компании рассматривают для развития инфраструктуры другие города-миллионники, отметили в правительстве. За счет льгот регион намерен побороться за серверный рынок, однако тарифы на электроэнергию для бизнеса в Нижегородской области выше, чем в других субъектах РФ, напомнили депутаты заксобрания. Для экономии они рекомендовали использовать газопоршневые установки, так как заодно ими можно отапливать жилые дома.

Нижегородские власти ищут способ обеспечить дата-центры недорогой электроэнергией

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Правительство Нижегородской области предложило IT-инвесторам преференции в виде 50% налога на имущество при строительстве центров обработки данных (ЦОД). Соответствующие поправки к закону «О налоге на имущество организаций» рассмотрел комитет заксобрания по бюджету. За счет преференций власти намерены побороться за место на рынке ЦОД. Сейчас такие объекты расположены в основном в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. «Цифровые платформы и новые технологии невозможны без современных ЦОД в нашу эпоху: данные стали новой нефтью, а объемы информации растут в геометрической прогрессии. Мощность центров обработки данных в мире увеличилась вдвое всего за четыре года», — напомнил министр цифрового развития Александр Синелобов.

Растущий спрос предприятий оборонного комплекса, энергетики и промышленности привел к дефициту коммерческой IT-инфраструктуры в регионе. IT-компании используют дата-центры для собственных нужд и потребностей якорных клиентов, а серверные мощности на рынке ограничены, отметил министр.

Как писал «Ъ-Приволжье», первый модульный ЦОД в Нижегородской области представил МТС еще в 2018 году, а первый региональный дата-центр за 1,5 млрд руб. построил «Ростелеком». В июне его открыли на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Там же Корпорация развития Нижегородской области договорилась о строительстве ЦОД к 2031 году с госкорпорацией «Росатом».

Господин Синелобов уточнил, что на нижегородском рынке спрос на категорированные дата-центры — размещение оборудования (Colocation) и облачные сервисы (Cloud) — сегодня превышает предложения.

В серверных мощностях также нуждаются региональные министерства и ведомства: в дата-центре правительства осталось менее 10% свободных мест и разрешенной электрической мощности. При этом IT-инвесторы сегодня выбирают не столичные регионы, а города-миллионники, подчеркнул Александр Синелобов. Ориентирами для них являются стоимость электроэнергии, преференции, географическое положение субъекта РФ и распределенная инфраструктура — основные критерии инвестиционной привлекательности проектов. Власти рассчитывают, что к 2030 году в регионе появятся шесть дата-центров и около 100 новых рабочих мест.

Региональный закон планируют дополнить нормой о снижении на 50% ставки по налогу на имущество организациям, включенным в реестр российских дата-центров. Налоговая льгота при этом будет применима к ЦОДам, построенным и введенным в Нижегородской области в 2026 году, следует из проекта поправок. Обязательным условием для получения льготы также заявлена доля доходов получателя от деятельности в сфере телекоммуникаций и информационных технологий: она должна составлять не менее 50% дохода одного налогового периода. Преференция будет действовать пять лет после ввода дата-центра в эксплуатацию.

В Нижегородской области дорогая электроэнергия для предприятий, напомнил председатель комитета Александр Шаронов. «Закон надо принимать. Идет конкурентная борьба за инвестиции в сфере капитало- и наукоемких технологий. Мы стратегически хотим иметь серьезные позиции в стране. Однако одним из ключевых факторов является стоимость электроэнергии: насколько я знаю, ресурс для предприятий существенно дороже, чем во всех соседних областях», — сообщил господин Шаронов.

Замгубернатора Егор Поляков также раньше называл региональный рынок обработки данных «сильно дефицитным и неконкурентным»: услуги дата-центров дороги, немногие из них работают в рынке.

При этом Нижегородская область делает ставки на развитие IT-индустрии и ждет крупнейших инвесторов, которым вычислительные мощности важны.

Министр Синелобов считает, что стоимость энергоресурса — не приоритет при выборе региона: «Крупным компаниям важно зарезервировать и создать географически распределенную сеть ЦОД. Чтобы создать распределенную по оси компании инфраструктуру, нужно понимать наличие оптоволоконных магистралей и стоимость строительства. С этим у нас все хорошо».

Бизнес-омбудсмен Павел Солодкий добавил, что в Нижегородской области развита сеть газовых магистралей, поэтому для экономии электричества можно использовать газопоршневые установки.

«Там, где есть газопоршневые машины, снижается потребление электроэнергии и обеспечивается II категория степени надежности электроснабжения (режим, когда для исключения перебоев с электричеством используются два независимых источника питания.— «Ъ»). Этот баланс позволяет найти оптимальное решение», — полагает господин Солодкий. Кроме того, газопоршневые установки можно использовать для отопления жилых домов, отметил вице-спикер Дмитрий Краснов: «При работе ЦОДа с использованием газопоршевых генераторов выделяется много тепла. Необходимо рассмотреть возможность обеспечить этим теплом проблемные районы Нижегородской области».

В правительстве сообщили, что уже прорабатывают эту идею. Депутаты одобрили поправки, заксобрание рассмотрит их на заседании 28 августа.

Владимир Зубарев