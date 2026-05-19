На трассе Уфа — Оренбург летом будут перекрывать половину моста возле Чесноковки

1 июня рядом с селом Чесноковка начнется ремонт моста через реку Берсувань на трассе Р-240 Уфа — Оренбург.

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии, ежедневно по мосту длиной 47,5 м проезжает более 105 тыс. машин, однако сооружение находится в плохом состоянии.

На время ремонта моста будут поочередно перекрывать проезжую часть переправы: с 1 июня по 8 июля — полосы в сторону Оренбурга, с 9 июля по 13 августа — в сторону Уфы. С середины августа продолжатся работы под мостом.

По данным сайта госзакупок, за содержание моста по контракту с управлением автодорог «Приуралье» отвечает компания «Югстроймонтаж 26». В марте прошлого года стороны заключили контракт на содержание 31,5 км трассы Уфа — Оренбург, в том числе моста через Берсувань. Подрядчик должен отремонтировать пролетное строение, опоры и конусы моста, заменить перила и лестничные сходы, обновить ливневки, дорожное покрытие и разметку. Стоимость работ составляет 128,3 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», летом прошлого года «Югстроймонтаж 26» ремонтировал мост через реку Уршак на трассе Р-240. Для этого пришлось перекрывать три из шести полос движения и организовывать реверсивное движение.

Идэль Гумеров