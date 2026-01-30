Мостам дали освежиться

Дороги и транспорт остаются самой волнующей темой жителей Башкирии, об этом свидетельствуют отчеты республиканских органов власти. Например, состоянию дорог было посвящено около четверти из 9,6 тыс. обращений на «Прямую линию» Радия Хабирова, прошедшую в ноябре. «G-Итоги года» вспомнил, какие инфраструктурные проекты региону удалось выполнить в прошлом году, а какие пришлось перенести на ближайшее и неопределенное будущее.

Вот вам новый мост

Первым крупным дорожно-строительным объектом, который удалось сдать в прошлом году, стал Шакшинский мост. Его капитальным ремонтом с весны 2023 года занимался «Башкиравтодор», который должен был завершить работы к середине февраля 2025-го. Во время строительства мост на два месяца перекрывали для сварки двух частей сооружения. В это время жители Шакши и северо-восточных пригородов Уфы вынуждены были добираться до города на электричке и по Восточному выезду.

В конце декабря 2024 года состоялось так называемое «техническое открытие» моста — хоть часть работ еще не была завершена, власти разрешили движение по обновленной переправе. Довести дело до конца — оборудовать подсветку моста, систему мониторинга и ливневую канализацию — генподрядчик смог к апрелю, хотя некоторые работы на 41,3 млн руб. мэрия Уфы приняла лишь под новый год. В общей сложности проект обошелся почти в 2,18 млрд руб.

Не очень масштабным по объемам работ, но резонансным из-за важности артерии стал ремонт моста через реку Уршак на трассе Р-240 Уфа — Оренбург. Обновление моста, начавшееся 3 июня, входило в комплекс планово-предупредительных работ, в который входил также ремонт переправ через реки Узень, Аургазы и Месельку. Мост через Уршак являет собой главные южные ворота в Уфимскую агломерацию — объездные дороги удлиняют путь на 28–37 км.

Для обновления моста возле села Булгаково пришлось перекрыть половину проезжей части, доступными для автомобилистов оставались три из шести полос: по утрам две из них работали в направлении Уфы, по вечерам — в сторону Кармаскалинского района. «Мост построили в 1980 году, а последний раз ремонтировали в 2014-м. В 2023 году его обследовали, и выяснилось, что мост находится в предаварийном состоянии. Оттягивать ремонт больше нельзя. Два месяца потерпеть можно, а в случае аварии строительство нового моста займет несколько лет, а проезда не будет совсем»,— объясняли меру в региональном минтрансе.

Сдать объект получилось на две недели раньше положенного срока — о завершении ремонта министр транспорта и дорожного хозяйства Любовь Минакова отчиталась 31 июля. Его стоимость составила 159,6 млн руб. Подрядчиком объекта было московское ООО «Югстроймонтаж 26».

Крупнейшим и самым дорогостоящим дорожным проектом, который республика с некоторыми оговорками смогла реализовать в 2025 году, стала реконструкция Арочного моста через Белую в створе уфимской улицы Воровского. Обновление сооружения, построенного в 1956 году, началось в 2022 году, хотя для движения мост был закрыт еще в 2017 году. АО «Уралмостострой» согласилось выполнить работы за 4 млрд руб., но по ходу строительства стоимость подорожала до 4,67 млрд руб.

К увеличению стоимости проекта, а также переносу сроков (изначально мост нужно было сдать до конца лета) привели рост цен на материалы и весенний паводок. Движение по мосту открылось 11 октября — в День республики. Этому предшествовало испытание конструкции — для проверки готовности сооружения по нему проехали шесть тяжеловесных машин общей массой 180 тонн. Часть работ, хоть мост и открылся, планируется закончить только к лету наступившего года.

Менее чем через две недели после открытия Арочного моста завершилась эпопея с переправой через реку Ик на границе Башкирии с Татарстаном, соединяющей город Октябрьский с поселком Уруссы.

Мост 1948 года постройки последние годы бездействовал из-за аварийного состояния. В 2020 году с началом пандемии короновируса въезд на него был перекрыт бетонными блоками со стороны Татарстана. Односторонний запрет движения вынудил реагировать официальных лиц: тогдашний руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин назвал случившееся «эксцессом исполнителей», пожелав, чтобы инцидент не привел к ухудшению отношений между республиками.

Первыми лицами из Татарстана, прокомментировавшими эпизод, стали чиновники Ютазинского района. По их словам, мост был закрыт на капитальный ремонт из-за аварийного состояния. Открыть движение глава местного исполкома Аяз Шафигуллин обещал в течение двух недель.

Тем не менее до реконструкции объекта дошло лишь в августе 2024 года. Тогда Кировский райсуд Уфы по иску прокуратуры обязал Управление дорожного хозяйства Башкирии (подведомственно минтрансу региона) привести мост в порядок. Контракт был подписан с уфимским ООО «Стройблоктехнология» на 975 млн руб., средства выделил республиканский бюджет.

23 октября глава Башкирии Радий Хабиров сообщил об открытии движения по мосту — «настоящему символу братской дружбы наших республик». Открытие 238-метрового сооружения состоялось на год раньше запланированного срока.

В общей сложности, отчитывалась глава минтранса Любовь Минакова, поздравляя жителей республики с Новым годом, в прошлом году отремонтированы 10 мостов и свыше 300 км региональных дорог.

Дороги-недотроги

Этой весной исполнится четыре года с начала грандиозной реконструкции улицы Пугачева в рамках проекта «Южные ворота». Дорога вдоль набережной реки Белой должна превратиться в городскую магистраль, которая соединит юго-восточные пригороды — Нагаево, Шмидтово, Акбердино, Охлебинино — с центром Уфы.

Строительство в два этапа (первый участок — от Монумента Дружбы до улицы Геофизиков, второй — от Гео-физиков до Бородинской) должно было завершиться в середине 2024 года, затем сроки были перенесены на конец года, но и в декабре 2024-го завершить реконструкцию не удалось. С тех пор открылись другие объекты в рамках того же проекта (улица Генерала Рыленко и развязка между Пугачева и Генерала Рыленко), прокуратура инициировала судебные разбирательства с требованием признать незаконным перенос сроков, генподрядчик — АО «Башкиравтодор» — был признан несостоятельным, но сумел избежать банкротства, а гендиректор компании Ильдар Юланов и топ-менеджеры субподрядчика предприятия получили реальные сроки, в том числе за махинации при строительстве улицы. Общая стоимость реконструкции увеличилась с 2,29 млрд до 2,52 млрд руб.

В конце прошлого года начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы Константин Паппе сообщил, что полностью закончить реконструкцию планируется к 1 сентября 2026 года. На сегодня открылось движение по четырем полосам на участке от Монумента Дружбы до Геофизиков и по двум из четырех — на участке от Геофизиков до развязки с Генерала Рыленко.

С банкротством «Башкиравтодора» связан другой долгострой — реконструкция 752-метрового участка улицы Рабкоров от улицы Степана Кувыкина до развязки с улицами Высотной и Академика Ураксина. По задумке, Рабкоров должна была вместе с проектируемыми улицами Академика Ураксина и Высотной превратиться в транспортную артерию, соединяющую центр города, микрорайон Зеленая Роща и юго-восток Уфы. Строительство стоимостью 473,6 млн руб. началось летом 2021 года и должно было закончиться в ноябре 2023-го. Кроме того, «Башкиравтодор» взялся за строительство Высотной улицы.

В декабре 2024 года Радий Хабиров на ежегодной «Прямой линии» заявил о переносе сроков на следующий год. Однако к лету 2025-го проект «выдохся» — дорожно-строительная техника на объекте ограничивалась вагончиком с надписью «Башкиравтодор», рабочих на площадке не было с июня. Сначала чиновники объясняли заморозку стройки отсутствием у генподрядчика топлива и техники, а также делом о банкротстве компании. Журналистам в мэрии Уфы основной причиной простоя назвали сложную финансово-экономическую ситуацию, в которой оказался генподрядчик. «Компания испытывает дефицит трудовых и материальных ресурсов для одновременного выполнения всех взятых на себя обязательств по государственным и муниципальным контрактам, сроки исполнения которых истекают в текущем году»,— рассказывали в городской администрации.

В октябре, когда выполнение работ оценивалось в 75%, мэрия объявила о поиске нового подрядчика для окончания строительства. Со второй попытки власти смогли заключить контракт с ООО «Компания "Потенциал"» за 161,6 млн руб., на сегодня стоимость возросла до 177,8 млн руб. Сдать объект нужно до конца лета — таким образом, реконструкция улицы Рабкоров может продлиться в общей сложности пять лет.

Самым громким результатом Транспортной недели — 2024 для Башкирии стали переговоры главы региона с ВТБ и «Ростехом» о финансировании строительства новых мостов через Белую в Уфе — в створе Интернациональной улицы (на выезде из Черниковки в Алексеевку) и в Нижегородке (в сторону Миловского шоссе). Предварительная стоимость проектов оценивалась в 130,9 млрд руб. Очевидно, республиканский бюджет такую сумму потянуть не в состоянии (это около 40% суммы годовых доходов казны), поэтому речь шла о концессиях.

В начале прошлого года министр экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустам Муратов заявил, что концессионные соглашения на постройку мостов планируется заключить до конца 2025-го. Надежду дойти до договоренностей в тот же срок выражала и глава минтранса Любовь Минакова.

Первым конкретным шагом для реализации проектов стало утверждение планировочных документов под новую дорогу, которая должна соединить микрорайон Нижегородку с трассой Уфа — Оренбург. Составляющими транспортной артерии должны стать мосты через Белую (в створе Рижской улицы), а также реки Дему и Камышовку общей длиной более 900 метров.

История с Интернациональной улицей сложнее. Еще в январе 2020 года мэрия Уфы и АО «Уралмостострой» заключили контракт на 8,7 млрд руб. Планировалось, что строительство моста в сторону Алексеевки займет около шести лет. Однако в день подписания стороны отказались от контракта — выяснилось, что республика не справится с такой нагрузкой на бюджет.

На сегодня неизвестны ни параметры строительства сооружений, ни предполагаемые сроки, ни точные объемы финансирования и уровень участия регионального и федерального бюджета, а также условия концессионных соглашений. В мае межведомственная комиссия Министерства транспорта России включила проекты в список приоритетных концессий. Республика надеется получить от Росавтодора федеральный капитальный грант на реализацию проектов.

