«ВымпелКом» начал тестировать 5G в 11 городах России

«ВымпелКом» («Билайн») с 18 мая начинает тестирование технологии 5G для клиентов в 11 городах России. Об этом Forbes сообщили в компании.

В рамках тестирования доступ к 5G получат клиенты «Билайн», чьи устройства поддерживают технологию. На их устройствах появится индикация 5G, сеть же будет называться «bee.test.5G». Помимо Москвы и Санкт-Петербурга тестирование пройдет в:

Владивостоке,

Благовещенске,

Грозном,

Калининграде,

Петропавловске-Камчатском,

ЕАО,

Черкесске,

Южно-Сахалинске,

Якутске.

«ВымпелКом» будет проверять корректность работы различных устройств с обновленным ядром сети. «В сети оператора находятся тысячи различных смартфонов от всех возможных производителей. Они могут по-разному взаимодействовать с сетью <...> В процессе могут появляться нюансы — и это нормально», – заявили в компании.

Компания планирует запуск 5G сначала на действующем частотном ресурсе, затем — на вновь выделяемом. В «ВымпелКоме» объяснили, что «Билайн» полностью готов запустить новое поколение мобильной связи с технической стороны, однако оператору приходится ждать разрешения от госорганов для запуска на действующем частотном ресурсе.

Как ранее узнал «Ъ», операторы связи обсуждают с Минцифры условия, на которых им будут выделены частоты для 5G. Один из источников говорил, что к 2031 году должны быть запущены сети в 16 городах-миллионниках. В Минцифры тогда уточнили, что первые коммерческие сети связи 5G должны появиться в России в 2026 году.

