Блогеру Чистяковой дали 12 лет по делу о теракте у здания МВД в Петербурге

1-й Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам общего режима блогера-криминолога Диану Чистякову. Ее признали виновной в покушении на совершение теракта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Фонтанке» в пресс-службе суда.

Диана Чистякова на скамье подсудимых

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга Диана Чистякова на скамье подсудимых

Инцидент произошел в октябре 2025 года. По версии следствия, девушка бросила бутылки с коктейлем Молотова в машины полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых МВД. Блогер промахнулась, ущерба и пострадавших не было.

На допросе Чистякова заявила, что действовала по указанию мошенников. По ее словам, аферисты убедили ее перевести на «безопасный счет» 0,5 млн руб., а затем взять кредит на 1,8 млн. После этого ей сказали, что она стала фигуранткой дела о содействии терроризму, и приказали устроить «провокацию» у отдела полиции.

Диана Чистякова в своем портфолио указывала, что является криминологом и клиническим психологом. Она вела блог на тематику преступлений и психологии преступников. На момент задержания у девушки было 1,7 тыс. подписчиков.

