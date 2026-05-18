В Челябинске суд отменил приговор бывшей замминистра строительства области

Челябинский облсуд отменил обвинительный приговор бывшему замминистра строительства региона Татьяне Антоновой (получила восемь с половиной лет) и бизнесмену Михаилу Азаматову (получил шесть лет), осужденным за получение взятки и мошенничество при строительстве биатлонного стадиона в Златоусте. Материал вернули на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Татьяна Антонова в июле прошлого года решением Калининского районного суда Челябинска была приговорена к восьми с половиной лет колонии за по делу о получении взятки и мошенничестве при строительстве спортивных объектов. Проходивший с ней по одному делу экс-директор компании «Стройтранссоюз» Михаил Азаматов был осужден тогда на шесть лет по обвинению в мошенничестве. По данным обвинения, сообщники похитили 15 млн руб. при строительстве центра по шорт-треку в Челябинске. Кроме того, замминистра получила взятку 2 млн руб. от подрядчика за покровительство и приемку невыполненных работ при реконструкции биатлонного центра в Златоусте. Фигуранты вину не признали. Вместе с Антоновой и Азаматовым по делу проходил бывший директор ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексей Абаимов. Но он не стал дожидаться приговора и, пописав контракт, ушел воевать на СВО.

Теперь дело должны вернуть в суд первой инстанции и рассмотреть вновь.

Для Азаматова это стало вторым приговором. Раньше он же, будучи задержанным сотрудниками ФСБ еще в 2020 году, получил четырехлетний срок за мошенничество при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте. Установлено, что руководитель «Стройтранссоюза» вносил в акты ложные сведения об объемах и видах выполненных работ, использованных материалах и оборудовании, размерах затрат. Таким образом он похитил из бюджета более 39 млн руб. Приговор вынес Копейский городской суд в октябре 2022 года.

Дмитрий Моргулес