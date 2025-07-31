Экс-замглавы челябинского минстроя осудили на 8,5 лет колонии за коррупцию

Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор бывшему заместителю министра строительства и инфраструктуры региона Татьяне Антоновой, обвиняемой в мошенничестве и получении крупной взятки. Ей назначено наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 4,4 млн руб., а также запретом занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение пяти лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Кроме того, осужден бывший директор ООО «Стройтранссоюз» Михаил Азаматов, обвиняемый в мошенничестве. Его приговорили к шести годам колонии общего режима со штрафом 1 млн руб.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области пять лет назад.

Суд установил, что Татьяна Антонова в 2016-2017 годах получила от Михаила Азаматова взятку в размере 2,2 млн руб. за общее покровительство при реконструкции лыжного стадиона имени Светланы Ишмуратовой и строительстве биатлонного стрельбища в Златоусте. Кроме того, с июня 2018-го по декабрь 2019-го замминистра и предприниматель вступили в сговор с экс-директором ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексеем Абаимовым и похитили из бюджета более 15 млн руб., выделенных на возведение физкультурно-оздоровительного комплекса регионального центра по шорт-треку в Челябинске. Было приобретено более дешевое оборудование, не предусмотренное проектом.

Дело Алексея Абаимова рассматривается отдельно.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области задержали экс-замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяну Антонову в апреле 2020 года.

Ольга Воробьева