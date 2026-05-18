В Ростове осудили жителя Запорожья за публичное оправдание терроризма

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону на основе материалов УФСБ России по ЮФО приговорил к семи с половиной годам колонии общего режима 32-летнего жителя н. п. Орлянское Запорожской области, гражданина Украины Ивана Вовк. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Подсудимый признан виновным по ч.2 ст.205.2 УК РФ «Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей» и п. «д» ч.2 ст.207.3 УК РФ «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы».

Оперативниками установлено, что фигурант в январе 2024 года с мобильного телефона разместил в общедоступном Telegram-канале ложную информацию о деятельности военнослужащих ВС РФ на территории Запорожской области при проведении СВО.

«В том же году, с целью оправдания террористической деятельности, фигурант разместил в общедоступном информационный пост, содержащий сведения о террористическом акте», — добавили в УФСБ.

Приговор в законную силу не вступил.

Наталья Белоштейн