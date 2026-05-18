Детям — мороженое, родителям — тюрьма

Британское Министерство внутренних дел представило предложения по масштабной реформе ювенальной юстиции. Ее главная задача — усилить жесткую раннюю профилактику детской преступности. А самым резонансным моментом стала возможность родителям оказаться в тюрьме, если их ребенок совершит преступление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Suzanne Plunkett / Reuters Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Британские власти представили «Белую книгу по реформе ювенальной юстиции», сборник мер по коренному изменению политики государства в отношении детской преступности. Его главная задача, как заявил министр внутренних дел Дэвид Лэмми, заключается в том, чтобы уберечь детей от совершения преступлений.

Едва ли не самой сенсационной из таких мер стало предложение о введении реальных сроков для родителей, чьи дети совершают преступления или ведут себя асоциально.

Такое наказание может грозить родителям за неисполнение «родительского предписания» — судебного требования пройти родительские курсы, установить комендантский час для ребенка, отслеживать его посещаемость в школе и так далее. Родители могут оказаться в тюрьме, если покрывают преступную деятельность своего ребенка или не препятствуют его членству в молодежных бандах.

Это подтвердил и сам господин Лэмми, выступая в эфире телерадиокомпании LBC. Отвечая на прямой вопрос, предполагает ли реформа возможность получения родителями реального тюремного срока, он ответил: «Да, в исключительных случаях».

Впрочем, это не единственная мера, предлагаемая правительством. «Белая книга» предполагает создание новых судов по делам несовершеннолетних. Существующая судебная система, по мнению властей, слишком медлительна и неэффективна. За время рассмотрения дела подросток, если он не содержится в СИЗО, успевает совершить новые преступления.

Новые суды будут выносить решения в течение дней, а не месяцев. Кроме того, реформа предусматривает меры по сокращению числа подростков, содержащихся в СИЗО до суда, а также расширение участия социальных служб в профилактике вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность. Суды по новым правилам должны будут осуществлять надзор за подростками-правонарушителями, предоставлять им психологическую, психиатрическую помощь и помощь в лечении от зависимостей, а также обеспечивать им доступ к образовательным программам.

Все это должно, по замыслу властей, помочь подросткам справиться с проблемами, толкающими их на преступления. Детский комиссар Англии Рейчел де Соуза при этом отметила, что образование — «центральный» элемент реформирования системы ювенальной юстиции. «Это самый мощный инструмент, который у нас есть, для профилактики правонарушений, и он крайне важен для тех, кто находится в учреждениях для несовершеннолетних правонарушителей, кто уже выпал из системы и остался без поддержки»,— пояснила она.

Поводом для реформирования системы ювенальной юстиции стал отчет комиссии по расследованию трагедии в городе Саутпорт.

Тогда 17-летний подросток с ножом напал на детей из танцевального кружка. Тогда погибли три девочки шести, семи и девяти лет. Еще десять детей получили ранения. Позже преступник был приговорен к 13 пожизненным срокам заключения.

В ходе расследования комиссия возложила часть ответственности за происшедшее на родителей преступника. По ее мнению, трагедии можно было бы избежать, если бы родители вовремя забили тревогу, видя агрессивное поведение сына, то, что он слишком замкнут и демонстрирует признаки радикализации.

Николай Зубов