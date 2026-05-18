Ушаков раскрыл состав делегации России для визита Путина в Китай

Вместе с президентом России Владимиром Путиным в Китай поедет делегация из пяти вице-премьеров, восьми министров, глава ЦБ РФ, руководители нескольких госкорпораций, главы регионов. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Он назвал делегацию «весьма представительной».

«Вот когда мы планировали этот визит, я так услышал от коллег ремарку, что мы оставляем Михаила Владимировича Мишустина одного в Москве, а всех его заместителей забираем в Пекин. Но могу вас заверить, что мы их доставим обратно целыми и невредимыми»,— сказал господин Ушаков.

По словам господина Ушакова, в состав делегации вошли заместители господина Мишустина: Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко. Кроме того, в Китай полетят глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, руководитель Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, глава «Новатэка» Леонид Михельсон, бизнесмен Олег Дерипаска, совладелец «Новатэка» и нефтегазохимической компании России ПАО «Сибур Холдинг» Геннадий Тимченко.

В делегации также будут глава МИД России Сергей Лавров, глава Минтранса Андрей Никитин, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр экономического развития Максим Решетников, министр культуры Ольга Любимова, глава Минстроя Ирек Файзуллин, глава Минфина Антон Силуанов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и замглавы администрации президента Максим Орешкин.

Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Ожидается, что по итогам переговоров руководители двух стран подпишут совместное заявление и около 40 двусторонних документов.