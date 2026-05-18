Бизнес не нашел резервов

В экономике еще есть резервы для повышения зарплат, рассказал в интервью РБК глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, из-за дефицита кадров бизнес все чаще привлекает новых сотрудников за счет увеличения окладов и премий. Кроме того, министр предложил решать проблему нехватки работников через рост производительности и найм пенсионеров.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова в беседе с “Ъ FM” заявила, что пока с осторожностью относилась бы к этой истории:

«Резерв по зарплатам появляется там, где реально есть высокая производительность труда и где бизнес видит большие перспективы и рынки.

Понятно, что по отдельным отраслям ситуация очень сложная, это видно из цифр, и сам министр Решетников об этом тоже говорит. Но это не значит, что прямо во всех сферах сейчас проблемы. Наверное, на отдельных направлениях действительно есть определенные резервы для повышения выплат. Особенно сложная ситуация сейчас у малого бизнеса, задействованного в производстве. К сожалению, все вынуждены, наоборот, затягивать пояса.

Предложение министра решить проблему дефицита кадров за счет вовлечения в рабочий процесс пенсионеров действительно может быть эффективным, особенно после того, как удалось убедить правительство, что нужно проводить индексацию пенсий работающим пенсионерам. При этом раньше это был сдерживающий фактор: пенсионеры нередко увольнялись перед Новым годом, чтобы пройти индексацию, а потом устраивались снова на работу».

По словам главы Минэкономразвития, отрасли-лидеры по росту зарплат постоянно меняются. В частности, в январе-феврале 2026 года больше всего выросли доходы сотрудников в сферах туризма и общепита. «Но там изначально был не очень высокий базовый уровень», — добавил Максим Решетников. Во многом резервы для повышения зарплат в общепите уже исчерпаны, говорит гендиректор сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров:

«Резервов никаких нет, только если начать повышение цен и за счет этой суммы платить зарплаты. В первом квартале текущего года я вообще не слышал, чтобы хоть кто-то увеличивал выплаты. Очень часто Росстат дает странные цифры, не знаю, откуда они берутся. Может быть, за счет обеления бизнеса или, наоборот, за счет того, что в серую зону стали уходить какие-то компании, а какие-то доходы стали оставаться.

Если воспринимать, что бизнес — это спортсмены, а министерство — тренеры, тогда возникает вопрос: тренеры точно разбираются в бизнесе?

Я не уверен. Давайте советовать хорошо работать, чтобы были высокие продажи. А в качестве резерва — делать еду вкусной. Давайте поднимем производительность труда — что, повар должен в два раза быстрее ножом резать, что ли?»

В сфере информационных технологий ожидать повышения зарплат в ближайшее время точно не стоит, считает гендиректор компании Oxygen Павел Кулаков:

«В IT-отрасли наблюдается дефицит квалифицированных кадров. При том что на рынке огромное количество соискателей с очень слабыми профессиональными навыками и иногда с весьма сомнительными личностными качествами. Это люди, которые не смогли бы быстро и легко интегрироваться в отрасль, в обучение которых нужно вкладывать огромные деньги без явной гарантии успеха. В IT сейчас есть налоговое и регуляторное давление, а также в целом охлаждение экономики. Это значит, что спрос на услуги падает, бизнес не готов инвестировать дополнительные серьезные средства. Отрасль сейчас, как и экономика в целом, идет по пути оптимизации фонда оплаты труда и сокращения сотрудников».

Максим Решетников добавил, что безработица по-прежнему находится на очень низком уровне. Поэтому ее рост, вероятно, поможет структурной перестройке экономики, а также перетоку сотрудников «на более производительные рабочие места». В середине апреля 2026 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика впервые столкнулась с нехваткой рабочей силы.

Никита Путятин