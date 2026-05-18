Мишустин освободил Маркова от поста замглавы Минприроды

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил замглавы Минприроды России Евгения Маркова от занимаемой должности. Об этом сообщила пресс-служба министерства, передает ТАСС.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что господин Марков покинул пост по собственному желанию. Евгений Марков занял должность замминистра природных ресурсов и экологии в апреле 2025 года. Он курировал тему лесного фонда.

16 мая РБК со ссылкой на источники сообщал, что в ближайшее время должность Евгения Маркова займет Ольга Гатагова, советник главы Минприроды Александра Козлова.