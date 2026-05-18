Союз пациентов России потребовал упростить ввоз лекарств от редких заболеваний

Всероссийский союз пациентов обратился в Минздрав с просьбой упростить порядок ввоза лекарств от редких (орфанных) заболеваний. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на письмо организации. В Минздраве ответили, что работа над необходимым для этого проектом постановления правительства продолжается.

Перечень из 17 редких заболеваний установлен постановлением правительства. Поправки в закон, необходимые для ввоза в Россию оригинальных лекарств для орфанных пациентов, были приняты в январе 2024 года. Предполагалось, что Минздрав будет выдавать разрешение на импорт таких препаратов в иностранной упаковке с наклейкой на русском языке. Однако постановление правительства, которое должно определить правила ввоза и обращения, пока не было принято.

«Как только препарат зарегистрирован, его уже нельзя ввезти по механизму для незарегистрированных препаратов, что влечет риски перерывов в лечении и не дает возможности инициировать новых пациентов, пока препарат не начнут ввозить в российских упаковках»,— отмечается в письме Союза пациентов. В Минздраве «Известиям» сообщили, что проект постановления правительства «в настоящее время проходит регламентные процедуры».

Более 40% опрошенных россиян с редкими заболеваниями испытывают трудности в получении лечения или лечебного питания, следует из исследования Всероссийского союза пациентов, которое проводилось в январе—феврале 2026 года. Среди проблем, на которые указывали респонденты,— перебои в поставках препаратов, отказы врачей выписывать рецепты, невозможность получить лекарство при наличии льгот.

