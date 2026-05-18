«Автостат»: продажи новых Skoda в России выросли втрое за четыре месяца

Объем продаж новых автомобилей Skoda в России превысил 2,6 тыс. штук за первые четыре месяца 2026 года. Это в три раза больше аналогичного показателя прошлого года (903 единицы), сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков в Telegram-канале.

Наиболее популярной среди россиян моделью стала Skoda Superb (1,78 тыс. штук) — на нее пришлось почти 70% продаж. За Superb следуют Karoq (306 штук), Kamiq (286 штук) и Kodiaq (183 штуки).

Более 95% новых Skoda привезли в Россию из Китая, уточнил господин Целиков. «Но от этого они не перестали быть чешскими Шкодами»,— отметил эксперт. По его словам, россияне стали спокойнее относиться к месту сборки автомобиля, обращая больше внимания на марку.