Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

«РИР энерго» начал снос части ТЭЦ-4 в центре Курска для культурного кластера

Курский филиал АО «РИР энерго» (бывшая «Квадра», входит в энергетический дивизион «Росатома» — АО «Росатом инфраструктурные решения») начал физические работы по компактизации принадлежащей ему ТЭЦ-4 в центре Курска. В результате будет освобождена территория в 2,4 га под культурно-досуговый кластер с парком. Об этом сообщили в управлении корпоративных коммуникаций АО «Росатом инфраструктурные решения».

ТЭЦ-4 в Курске, на части территории которой планируют построить культурно-досуговый кластер

ТЭЦ-4 в Курске, на части территории которой планируют построить культурно-досуговый кластер

Фото: управление корпоративных коммуникаций АО «Росатом инфраструктурные решения»

ТЭЦ-4 в Курске, на части территории которой планируют построить культурно-досуговый кластер

Фото: управление корпоративных коммуникаций АО «Росатом инфраструктурные решения»

Специалисты филиала вместе с подрядчиками начали демонтировать производственные помещения и инженерные коммуникации на станции. До конца года они планируют выполнить первый этап по переносу тепловых сетей и снести несколько складских и технических зданий. Параллельно в 2026-м должно завершиться проектирование парковой зоны, часовни на месте святого источника преподобного Феодосия Печерского и музея, который разместится в исторической части ТЭЦ.

Преподобный Феодосий Печерский — один из основателей Киево-Печерской лавры. Именно в его житии содержится первое летописное упоминание о Курске, благодаря чему город обрел официальный день рождения и в 2032 году отметит свое тысячелетие. По преданию, на берегу реки Тускарь юный Феодосий набирал воду из источника для приготовления просфор. Впоследствии на этом месте построили часовню, которую разрушили в 1920-е годы. Долгое время святой источник считался навсегда утраченным, пока в 2010-х годах его вновь не обнаружили курские краеведы прямо на территории действующей ТЭЦ-4.

Проект реализуется в рамках соглашения между курским правительством и «РИР энерго», подписанного на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году.

Прошлой осенью «Ъ-Черноземье» сообщал, что дочерняя компания госкорпорации «Росатом» — «Росатом инфраструктурные решения» — будет проектировать часть работ по созданию культурно-просветительского кластера на месте части ТЭЦ-4. В министерстве приоритетных проектов, развития территорий и туризма правительства Курской области «Ъ-Черноземье» тогда же рассказывали, что проект должен быть завершен до конца 2028 года.

Фотогалерея

Какие еще исторические объекты реконструируют к 1000-летию Курска

Предыдущая фотография
Слева — Знаменский кафедральный собор в Курске, вид с улицы Сонина. В центре — храм Воскресения Христова. Справа — башня ограды Знаменского монастыря (закрыта тканью)

Слева — Знаменский кафедральный собор в Курске, вид с улицы Сонина. В центре — храм Воскресения Христова. Справа — башня ограды Знаменского монастыря (закрыта тканью)

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Мемориальный концертно-экспозиционный Свиридовский центр искусств (бывшее Дворянское собрание), вид с улицы Сонина

Мемориальный концертно-экспозиционный Свиридовский центр искусств (бывшее Дворянское собрание), вид с улицы Сонина

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Мужская классическая гимназия 1836–1842 годов, объект культурного наследия регионального значения

Мужская классическая гимназия 1836–1842 годов, объект культурного наследия регионального значения

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Слева здание завода КЭАЗ (&quot;Электроаппарат&quot;), вид с улицы Луначарского. Справа — мужская классическая гимназия 1836–1842 годов, объект культурного наследия регионального значения

Слева здание завода КЭАЗ ("Электроаппарат"), вид с улицы Луначарского. Справа — мужская классическая гимназия 1836–1842 годов, объект культурного наследия регионального значения

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Знаменский кафедральный собор в Курске, вид с улицы Луначарского

Знаменский кафедральный собор в Курске, вид с улицы Луначарского

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Краеведческий музей

Краеведческий музей

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Братский корпус во внутреннем дворе, вид с заднего крыльца Знаменского кафедрального собора

Братский корпус во внутреннем дворе, вид с заднего крыльца Знаменского кафедрального собора

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что в рамках проекта «Историческая память» будет обеспечено финансирование проектно-сметной документации по четырем объектам: зданию Дворянского собрания, Братскому корпусу, Башне-ограде и Дому Ильича

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что в рамках проекта «Историческая память» будет обеспечено финансирование проектно-сметной документации по четырем объектам: зданию Дворянского собрания, Братскому корпусу, Башне-ограде и Дому Ильича

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Три из четырех объектов расположены непосредственно на территории исторической крепости

Три из четырех объектов расположены непосредственно на территории исторической крепости

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Слева — мужская классическая гимназия 1836–1842 годов, объект культурного наследия регионального значения

Слева — мужская классическая гимназия 1836–1842 годов, объект культурного наследия регионального значения

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Дом Ильича (Курская государственная филармония)

Дом Ильича (Курская государственная филармония)

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Водонапорная башня по адресу улица Павлова, 1а, вид с улицы Павлова

Водонапорная башня по адресу улица Павлова, 1а, вид с улицы Павлова

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Следующая фотография
1 / 12

Слева — Знаменский кафедральный собор в Курске, вид с улицы Сонина. В центре — храм Воскресения Христова. Справа — башня ограды Знаменского монастыря (закрыта тканью)

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Мемориальный концертно-экспозиционный Свиридовский центр искусств (бывшее Дворянское собрание), вид с улицы Сонина

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Мужская классическая гимназия 1836–1842 годов, объект культурного наследия регионального значения

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Слева здание завода КЭАЗ ("Электроаппарат"), вид с улицы Луначарского. Справа — мужская классическая гимназия 1836–1842 годов, объект культурного наследия регионального значения

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Знаменский кафедральный собор в Курске, вид с улицы Луначарского

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Краеведческий музей

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Братский корпус во внутреннем дворе, вид с заднего крыльца Знаменского кафедрального собора

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что в рамках проекта «Историческая память» будет обеспечено финансирование проектно-сметной документации по четырем объектам: зданию Дворянского собрания, Братскому корпусу, Башне-ограде и Дому Ильича

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Три из четырех объектов расположены непосредственно на территории исторической крепости

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Слева — мужская классическая гимназия 1836–1842 годов, объект культурного наследия регионального значения

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Дом Ильича (Курская государственная филармония)

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Водонапорная башня по адресу улица Павлова, 1а, вид с улицы Павлова

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Смотреть

Алина Морозова