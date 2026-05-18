«РИР энерго» начал снос части ТЭЦ-4 в центре Курска для культурного кластера

Курский филиал АО «РИР энерго» (бывшая «Квадра», входит в энергетический дивизион «Росатома» — АО «Росатом инфраструктурные решения») начал физические работы по компактизации принадлежащей ему ТЭЦ-4 в центре Курска. В результате будет освобождена территория в 2,4 га под культурно-досуговый кластер с парком. Об этом сообщили в управлении корпоративных коммуникаций АО «Росатом инфраструктурные решения».

ТЭЦ-4 в Курске, на части территории которой планируют построить культурно-досуговый кластер

Фото: управление корпоративных коммуникаций АО «Росатом инфраструктурные решения» ТЭЦ-4 в Курске, на части территории которой планируют построить культурно-досуговый кластер

Специалисты филиала вместе с подрядчиками начали демонтировать производственные помещения и инженерные коммуникации на станции. До конца года они планируют выполнить первый этап по переносу тепловых сетей и снести несколько складских и технических зданий. Параллельно в 2026-м должно завершиться проектирование парковой зоны, часовни на месте святого источника преподобного Феодосия Печерского и музея, который разместится в исторической части ТЭЦ.

Преподобный Феодосий Печерский — один из основателей Киево-Печерской лавры. Именно в его житии содержится первое летописное упоминание о Курске, благодаря чему город обрел официальный день рождения и в 2032 году отметит свое тысячелетие. По преданию, на берегу реки Тускарь юный Феодосий набирал воду из источника для приготовления просфор. Впоследствии на этом месте построили часовню, которую разрушили в 1920-е годы. Долгое время святой источник считался навсегда утраченным, пока в 2010-х годах его вновь не обнаружили курские краеведы прямо на территории действующей ТЭЦ-4.

Проект реализуется в рамках соглашения между курским правительством и «РИР энерго», подписанного на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году.

Прошлой осенью «Ъ-Черноземье» сообщал, что дочерняя компания госкорпорации «Росатом» — «Росатом инфраструктурные решения» — будет проектировать часть работ по созданию культурно-просветительского кластера на месте части ТЭЦ-4. В министерстве приоритетных проектов, развития территорий и туризма правительства Курской области «Ъ-Черноземье» тогда же рассказывали, что проект должен быть завершен до конца 2028 года.

Фотогалерея Какие еще исторические объекты реконструируют к 1000-летию Курска

Слева — Знаменский кафедральный собор в Курске, вид с улицы Сонина. В центре — храм Воскресения Христова. Справа — башня ограды Знаменского монастыря (закрыта тканью) Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Мемориальный концертно-экспозиционный Свиридовский центр искусств (бывшее Дворянское собрание), вид с улицы Сонина Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Мужская классическая гимназия 1836–1842 годов, объект культурного наследия регионального значения Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Слева здание завода КЭАЗ ("Электроаппарат"), вид с улицы Луначарского. Справа — мужская классическая гимназия 1836–1842 годов, объект культурного наследия регионального значения Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Знаменский кафедральный собор в Курске, вид с улицы Луначарского Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Краеведческий музей Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Братский корпус во внутреннем дворе, вид с заднего крыльца Знаменского кафедрального собора Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что в рамках проекта «Историческая память» будет обеспечено финансирование проектно-сметной документации по четырем объектам: зданию Дворянского собрания, Братскому корпусу, Башне-ограде и Дому Ильича Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Три из четырех объектов расположены непосредственно на территории исторической крепости Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Слева — мужская классическая гимназия 1836–1842 годов, объект культурного наследия регионального значения Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Дом Ильича (Курская государственная филармония) Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Водонапорная башня по адресу улица Павлова, 1а, вид с улицы Павлова Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Алина Морозова