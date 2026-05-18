Испанских налоговиков обязали вернуть Шакире €60 млн

Испанский суд обязал налоговые органы страны вернуть певице Шакире более €60 млн неправомерно взысканных налогов. Об этом сообщают испанские медиа, в том числе газета El Pais. Она публикует полный текст решения Национального суда.

Это решение завершает восьмилетний спор колумбийской поп-звезды с испанской налоговой службой из-за доходов певицы за 2011 год. Налоговое управление утверждало, что Шакира обманывала власти, проживая в Испании и не выплачивая налоги. В свою очередь, певица настаивала, что в указанный год осуществляла большую часть своей профессиональной деятельности за пределами страны.

Национальный суд вынес решение в пользу Шакиры, придя к выводу, что она не находилась на территории Испании в течение минимального периода, необходимого для признания ее налоговым резидентом, тем самым опровергнув главный аргумент налоговой службы.

Суд аннулировал предыдущие решения, по которым певице пришлось выплатить почти €55 млн налогов и штрафов. Теперь налоговые органы должны вернуть ей €60 млн, а также начисленные проценты и судебные издержки.

Екатерина Наумова