Минфин предложил изменить регулирование программ мотивации менеджмента

Министерство финансов подготовило поправки к законам «Об акционерных обществах» и «О рынке ценных бумаг», предлагающие ввести специальное регулирование программ мотивации менеджмента компаний акциями. Сейчас проект находится на межведомственном согласовании, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Согласно предложению Минфина, программу мотивации должно утверждать собрание акционеров публичной или непубличной компании. Решение может принимать и совет директоров, если их в компании не менее трех. В таком случае поддержать его должны все незаинтересованные члены совета.

В самой программе мотивации должны содержаться: общее число и тип акций, предоставляемых для программы, перечень участников или критерии для их отбора, условия и цена, по которой планируется предоставлять акции. В ней должен быть прописан и срок действия, не превышающий 10 лет.

Минфин установил ряд условий для компаний при приобретении акций по программе. Согласно документу, сделки должны совершаться на основании заявок, адресованных неограниченному кругу лиц; они не могут открывать или закрывать торги; цены заявок не должны превышать цену последней сделки с этими акциями с другим лицом; объем сделок за один торговый день не должен превышать 10% от среднего ежедневного объема сделок, совершенного с этими акциями на организованных торгах, рассчитанного за последние 20 дней. Дополнительные требования к порядку и условиям приобретения акций может установить Банк России.

Выпускаемые под программу акции размещаются по закрытой подписке. Оплачивать их участники должны деньгами не дешевле номинала и не дороже цены, закрепленной в программе. Ведомство также предлагает прописать ограничение для компаний, у которых менее 50 акционеров. Так, доля акций, купленных или размещенных в рамках программы, не должна превышать 10%.

В конце марта Минфин и Центробанк рекомендовали эмитентам привязывать программы мотивации менеджмента к акционерной стоимости компании. В их совместном письме было указано, что рекомендации могут помочь «достижению Национальной цели по обеспечению роста капитализации фондового рынка не менее чем до 66% ВВП к 2030 году».