Курское правительство проведет проверку из-за выругавшегося матом главы района

Правительство Курской области назначило служебную проверку после того, как глава Большесолдатского района Владимир Зайцев нецензурно выругался во время заседания. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу облправительства. По результатам проверки словам чиновника дадут правовую оценку.

Здание правительства Курской области

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Здание правительства Курской области

В облправительстве заявили агентству, что «высокие стандарты поведения и уважение к коллегам являются обязательными требованиями для всех должностных лиц, а подобное поведение недопустимо на государственной службе». В пресс-службе также отметили, что действия Владимира Зайцева не повлияли на работу заседания и что все вопросы повестки были рассмотрены в полном объеме.

Инцидент произошел в ходе обсуждения жалоб на перебои с водоснабжением в селе Любимовка Большесолдатского района. Когда губернатор Александр Хинштейн запросил пояснения у главы района, тот не отозвался. Однако затем микрофон чиновника включился, и присутствующие услышали мат. После этого Владимир Зайцев извинился, сославшись на технические неполадки.

Господин Хинштейн пообещал разобраться в ситуации в закрытом режиме, отметив, что у чиновника возникли проблемы «не только со связью, но и с речевым аппаратом».

Егор Якимов