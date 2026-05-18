Мурат Искаков будет исполнять обязанности главного тренера «Акрона»

Исполнять обязанности главного тренера «Акрона» во время стыковых матчей с волгоградским «Ротором» будет Мурат Искаков. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского футбольного клуба.

Заур Тедеев, возглавлявший команду с декабря 2023 года, покинул пост ее главного тренера после поражения от «Крыльев Советов» в 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). «Акрон» с 27 очками финишировал на 13-м месте в турнирной таблице.

Стыковые матчи за право выступить в следующем сезоне РПЛ пройдут 20 и 23 мая. Первая игра пройдет в Волгограде. Ответная встреча с «Ротором» состоится на стадионе «Солидарность Самара Арена».

