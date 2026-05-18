Шестикратный победитель Лиги чемпионов Дани Карвахаль покидает «Реал»

Мадридский футбольный клуб «Реал» не будет продлевать соглашение с защитником Дани Карвахалем. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«''Реал'' и наш капитан Дани Карвахаль договорились завершить замечательную главу по окончании этого сезона. ''Реал'' выражает свою благодарность и любовь одной из величайших легенд клуба и мирового футбола»,— говорится в заявлении. Отмечается, что 23 мая, в день заключительного матча чемпионата Испании против «Атлетика» из Бильбао «Реал» проведет церемонию в честь игрока.

Дани Карвахалю 34 года. Он является воспитанником «Реала» и выступает за клуб с 2013 года. Всего в составе команды он провел 450 матчей и забил 14 голов. Вместе с клубом защитник завоевал 26 трофеев, в том числе шесть раз выиграл Лигу чемпионов и четыре раза — чемпионат страны. В составе сборной Испании Карвахаль стал чемпионом Европы в 2024 году.

Таисия Орлова