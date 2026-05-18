Принц Уильям продаст 20% своих земель для поддержки социальных проектов

Британский принц Уильям, будучи герцогом Корнуолльским, намерен продать около 20% земель герцогства и ожидает выручить за это около £500 млн. Как сообщает The Times, эти средства наследник британского престола направит на строительство доступного жилья и экологические инициативы.

Планируется, что из вырученных средств £160 млн пойдут на строительство 10–12 тыс. жилых домов в тех районах, где эта проблема стоит остро. Еще £120 млн пойдут на создание новых рабочих места и развитие предпринимательства среди молодежи. Часть средств будет использована для производства электричества из возобновляемых источников энергии. Около £200 млн пойдут на проекты защиты и восстановления природы.

Герцогство Корнуолл, созданное в XIV веке королем Эдуардом III, передается по наследству старшему сыну правящего монарха. Оно не является единой территорией, а представляет собой совокупность земельных участков общей площадью 54 тыс. га, расположенных в разных графствах Великобритании. Чистая прибыль герцогства в год составляет около £20 млн. Продавать активы герцог может только не в целях личной выгоды или обогащения. На все крупные сделки с этим имуществом на сумму более £500 тыс. он должен получать одобрение Министерства финансов страны.

Алена Миклашевская