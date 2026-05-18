Tasnim: США согласились снять санкции с иранской нефти на время переговоров

США решили приостановить действие санкций в отношении нефти из Ирана на время переговоров. Об этом пишет иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу.

В агентстве напомнили, что Иран настаивает на полноценном снятии американских санкций и включает этот пункт в свою версию мирной сделки. США в ответ одобрили лишь «временное исключение из санкций» до заключения окончательного соглашения, сообщает Tasnim.

Сегодня Иран через Пакистан ответил США на предложения по урегулированию. Реакция на американские инициативы, уточняет Reuters, содержит 14 пунктов.

20 марта Минфин США уже снимал санкции в отношении иранской нефти из-за энергокризиса, возникшего после начала военной операции на Ближнем Востоке. Лицензия на свободные покупку и продажу нефти из Ирана действовала 30 дней. Идет ли речь в сообщении Tasnim о продлении подобной лицензии или более широком послаблении — неизвестно.