Пещерный комплекс в Воронежской области станет памятником природы

На портале органов власти Воронежской области 6 мая появился проект постановления о создании памятника природы областного значения «Колыбелкинский пещерный комплекс» на территории Лискинского района. Общая площадь комплекса составляет 1,94 га.

Колыбелкинский пещерный комплекс расположен в меловой толще высокого правого берега Дона в четырех километрах к северу от села Колыбелка. Он расположен на двух уровнях залегания. Участок относится к землям лесного фонда.

Режим особой охраны памятника природы областного значения подразумевает, что на территории комплекса и прилегающей к нему запрещается деятельность, влекущая нарушение сохранности, за исключением случаев предупреждения и ликвидации последствий ЧС. В частности, речь идет о запрете проведения гидромелиоративных и ирригационных работ, выполнения работ по геологическому изучению недр, разведке и добыче полезных ископаемых, а также о запрете на строительство и размещение некапитальных строений.

Отдельно отмечается, что посещение пещерного комплекса будет запрещено в период гибернации рукокрылых (с 1 ноября по 30 апреля), за исключением визитов с целью выполнения научно-исследовательских работ.

В марте «Ъ-Черноземье» также писал, что новую особо охраняемую природную территорию (ООПТ) в Воронежской области назовут «река Белая». Проект разрабатывает региональное министерство природных ресурсов и экологии. ООПТ будет располагаться на территории Россошанского и Кантемировского районов.

Денис Данилов