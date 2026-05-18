В Приморье у браконьеров конфисковали автомобиль за пять выловленных рыбин

Прокуратура Приморского края добилась конфискации микроавтобуса Toyota Lite Ace двух жителей региона, признанных виновными в браконьерстве. Мужчины приехали на незаконную рыбалку и увезли улов — пять особей кеты.

Как указано в сообщении надзорного ведомства, Ольгинский районный суд признал двух жителей Анучинского района Приморья виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов в местах нереста и на миграционных путях к ним. Не имея разрешения на вылов лососевых видов рыб, браконьеры поставили сети и поймали пять особей кеты на реке Арзамазовка. Ущерб водным биологическим ресурсам превысил 20 тыс. руб.

О размере наказания браконьеров в пресс-релизе не сообщается (за такое преступление грозит до двух лет лишения свободы). Однако в надзорном ведомстве пояснили, что суд первой инстанции отказался удовлетворить требование гособвинения о конфискации автомобиля, в кузов которого браконьеры «погрузили выловленную рыбу для последующей транспортировки».

Прокуратура обжаловала это решение, и Приморский краевой суд отменил «приговор суда первой инстанции в части разрешения вопроса о конфискации имущества». Дело было направлено для рассмотрения в суде первой инстанции в ином составе. В итоге Ольгинский райсуд конфисковал автомобиль в доход государства.

Алексей Чернышев, Владивосток