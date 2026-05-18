Ультрапастеризованное молоко в Ижевске подорожало на 7,5% за прошлую неделю

С 5 по 12 мая в Удмуртии сильнее всего снизились цены на свежие огурцы (17%) и помидоры (15,6%). В отдельных городах падение оказалось еще более резким: в Воткинске огурцы подешевели на 29,4% (до 108,1 руб./кг), помидоры — на 21,8% (210,2 руб./кг). В Ижевске снижение составило 12,2 и 13,2% соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

Среди других овощей заметно подорожали капуста (+5,9% по республике, в Ижевске — +8,5%), лук (+3,1%) и свекла (+3,79%). Морковь при этом потеряла в цене 3,7% в среднем по региону (в Воткинске — -13,6%).

Ультрапастеризованное молоко также подорожало: +5,4% по Удмуртии, в Ижевске — +7,5% (до 100,76 руб./л), в Воткинске — +1,6%. Стоимость обычного пастеризованного молока изменилась незначительно (1,1% к цене по республике).

Полукопченая колбаса увеличилась в цене на 3,7% (663,64 руб./кг), вареная — 0,6%. Сосиски и сардельки подешевели на 2,9%. Стоимость говядины, свинины и баранины практически не изменилась (колебания в пределах до 0,5%). Куры охлажденные и мороженые выросли на 0,9%.

Сливочное масло снизилось на 1,2% в цене в среднем по республике (до 973,68 руб./кг), в Ижевске оно подешевело на 1,8%, а в Воткинске не изменилось. Стоимость сметаны и творога осталась почти на том же уровне.

Сахар-песок за неделю подорожал на 0,9% (69,35 руб./кг), в Воткинске — на 1,5%. Крупа гречневая прибавила в цене 0,7%, рис — 0,06%. Пшено подешевело на 0,4%, макаронные изделия из муки высшего сорта — подорожали на 0,5%. Хлеб из ржаной муки вырос на 1,1% (в Ижевске — +1,7%), пшеничный хлеб и булочные изделия снизились в цене на 0,82%.

Напомним, годовая инфляция в Удмуртии в марте достигла 6,7%, что немногим больше, чем в феврале (+0,9%). Относительно России рост цен в республике оказался в первом месяце весны выше почти на 1 процентный пункт. В частности, стоимость яиц за месяц выросла на 15,2%, до 97,7 руб. за десяток, что было обусловлено празднованием Пасхи и переносом птицефабриками издержек в ценники. ЦБ указывало, что текущее ценовое давление остается «несколько повышенным», говоря о завершении переноса в цены увеличенного НДС.

Карина Пырина