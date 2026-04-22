Несколько повышенное ценовое давление

Годовая инфляция в Удмуртии в марте достигла 6,7%, что немногим больше, чем в феврале (+0,9%). Относительно России рост цен в республике оказался в первом месяце весны выше почти на 1 процентный пункт. В частности, стоимость яиц за месяц выросла на 15,2%, до 97,7 руб. за десяток, что обусловлено празднованием Пасхи и переносом птицефабриками издержек в ценники. ЦБ указывает, что текущее ценовое давление остается «несколько повышенным», говоря о завершении переноса в цены увеличенного НДС.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Продовольствие

Значительнее всего за месяц подорожали яйца — на 15,2%. По данным Удмуртстата, средняя цена за один десяток в марте составила 97,7 руб. «Это объясняется традиционным всплеском спроса на них в преддверии праздника. Кроме того, птицефабрики продолжили переносить в стоимость готовой продукции растущие издержки на корма, ветеринарные препараты, упаковку и логистику»,— говорится в сообщении. При этом за год стоимость продукта снизилась на 2,1%.

Фото: пресс-служба отделения Банка России по Удмуртии

Следом по росту стоимости расположился сахар, подорожавший на 5,5% относительно февраля. В марте 1 кг песка стоил 62,1 руб. «Отчасти это объясняется снижением производства этого продукта в Приволжье»,— объяснили в удмуртском отделении Банка России. В годичном отношении цена на сахар снизилась на 8,17%.

В то же время снизились цены на сыр и сливочное масло — на 3,87% и 1,12% за месяц соответственно. «Этому способствовал рост производства сырого молока в начале года. Кроме того, запасы готовой продукции оставались на высоком уровне»,— добавили эксперты банка. За 12 месяцев сливочное масло подешевело на 9,47%, а сыр — на 0,6%. Так, 1 кг сливочного масла оценивался в марте в 997 руб., твердого, полутвердого и мягкого сыра — в 881,6 руб.

В целом продовольственные товары показали рост на 0,44% за месяц и на 5,6% за год.

Непродовольственные товары

Наибольший рост среди непродовольственных товаров за месяц наблюдается в парфюмерии и косметике — 2,06% (год к году — 7%). В частности, средняя цена за 100 мл туалетной воды, по данным Удмуртстата, достигла 3,9 тыс. руб. «Производители переносили в цены возросшие издержки на логистику, упаковку и оплату труда»,— отметили в Банке России.

Кроме того, финансовый регулятор показал увеличение стоимости печатных изданий — 1,76% относительно февраля. В годичном выражении рост составил 12,93%. Удорожание печати связывают с растущими затратами на производство из-за удорожания материалов и услуг типографии. Так, 500 листов офсетной офисной бумаги оценивались в 408,2 руб.

Фото: пресс-служба отделения Банка России по Удмуртии

При этом в марте снизилась цена на бытовые электротехнические товары — стиральные машины, телевизоры и планшеты. Относительно февраля цена на телерадиотовары уменьшилась на 1,5%, компьютеры — почти на 1,1%, электронику и технику — на 0,7%. При этом за год указанный сегменты подешевели на 8,2; 4,1 и 2,7% соответственно. По данным Удмуртстата, цена за один телевизор опустилась в марте до 31,5 тыс. руб. Представители ЦБ считают, что этому способствовало охлаждение спроса в условиях высоких ставок по кредитам.

В целом непродовольственные товары в регионе относительно февраля подорожали на 0,71%, за год — на 4,98%.

Услуги

Сильнее всего подорожали услуги зарубежного туризма — на 11,74% за месяц и на 2,79% за год. «Это обусловлено сезонным ростом спроса на путевки по отдельным туристическим направлениям, например, Египет и страны Закавказья, и произошедшим в марте ослаблением рубля»,— прокомментировали эксперты финансового регулятора.

Согласно данным ЦБ, в феврале курс доллара находился в районе от 76,1 до 77,6 руб. К середине марта он увеличивался до 84,8 руб.

По данным госстатистики, поездка на отдых в Турцию составила в марте 68,9 тыс. руб., в Египет — 74,6 тыс. руб., в страны Закавказья — 62 тыс. руб. Отпуск в Средней Азии оценивался в 66,4 тыс. руб. Отдых в Беларуси обходился дешевле всего — 36,5 тыс. руб. Поезда в страны Юго-Восточной Азии были дороже — 109,7 тыс. руб. в среднем, в Китай — 128,1 тыс. руб.

Фото: пресс-служба отделения Банка России по Удмуртии

Кроме того, подорожали услуги пассажирского транспорта, в частности, билеты на проезд в плацкарте. «В марте в замер попали более дорогие билеты с выездом в конце апреля, для которых действует более высокий сезонный коэффициент»,— рассказали в ЦБ. Так, стоимость билета в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования в расчете на 100 км пути составила 371,7 руб. Фирменного — 446,6 руб.

По годовому приросту лидерами стали услуги в системе образования, ЖКУ и аренды — плюс 13% и 12,95% соответственно. Стоимость одного семестра в учреждениях среднего профессионального образования в Удмуртии составила в марте 42,6 тыс. руб., в государственных вузах — 76,7 тыс. руб.

Аренда однокомнатной квартиры у частника достигла цены в 20,8 тыс. руб., двухкомнатной — 24,7 тыс. руб. Горячее водоснабжение в месяц оценивалась в марте в 246,6 руб., сетевой газ — в 101,3 руб., электроэнергия без электроплит за минимальный объем потребления — 576 руб. за 100 кВт/ч.

Только санитарно-оздоровительные услуги показали снижение — на 1,5%. При этом год к году они показывают рост на 6,19%. Стоимость дня в санатории достигла 4,8 тыс. руб.

В целом услуги увеличились в цене на 1,92% относительно февраля и на 10,6% год к году.

В целом по стране

Годовая инфляция в республике в этом месяце поднялась до 6,72%, что на 0,86 п. п. выше, чем в среднем по РФ. «Цены в Удмуртии в марте выросли больше, чем в целом по стране. Заметнее всего за месяц подорожали билеты на проезд в купейных вагонах поездов. Этот рост носит “догоняющий” характер: с декабря 2025-го по февраль 2026 года цены на них в регионе снизились, а по стране — повысились»,— говорится в сообщении.

Финансовый регулятор отмечает, что в регионе относительно России выше поднялись цены на яйца (разница 4,92 п. п.), услуги зарубежного туризме (6,21 п. п.) и на сахар (2,94 п. п.). При этом сливочное масло сильно подешевело — разница 0,84 п. п. Такую динамику связывают с тем, что в феврале его производство в республике выросло, а в стране, напротив, сократилось.

Представители ЦБ добавили, что текущее ценовое давление остается несколько повышенным. Завершается перенос увеличения НДС в цены. Цель по инфляции для России в целом остается на уровне 4%.

Владислав Галичанин