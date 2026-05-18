В Ленинском районе Челябинска на сутки отключат воду в 330 домах

Для переврезки водовода на новый участок в Ленинском районе Челябинска от водоснабжения отключат более 330 домов. Ограничения будут действовать с 23 часов 20 мая до 23 часов 21 мая, сообщает пресс-служба МУП «ПОВВ».

Больше всего зданий без воды останутся на улице Новороссийской — 112 многоквартирных домов. Также ресурса не будет на улицах Ачинской, Батумской, Безрукова, Брестской, Бугурусланской, Василевского, Грозненской, Дербентской и Днепровской. Кроме того, под ограничения подпадают улицы Ереванская, Лизы Чайкиной, Лескова, Люблинская, Магнитогорская, Масленникова, Машиностроителей, Суркова, Туруханская, Цимлянская и Чистопольская. Подачу ограничат и по переулкам Канатовскому и Бугурусланскому.

Среди частного сектора воду отключат на улицах Суркова, Магнитогорской, Цимлянской, Низинной, 5-й Бирской, Макеевской, Бугурусланской, Чистопольской, Днепровской, Новороссийской, Василевского и Цимлянской.

Виталина Ярховска