В нижегородском метро заменят все турникеты за 24 млн рублей

В нижегородском метрополитене заменят пропускные турникеты на всех станциях кроме «Горьковской» и «Стрелки». Об этом директор метро Олег Яушев сообщил на заседании комиссии городской думы по бюджетной политике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Господин Яушев напомнил, что 13 из 15 станций метрополитена оборудованы турникетами 1973 года выпуска, хотя само метро открыли в 1985-ом. «Они все у нас в исправном состоянии, но они 1973 года выпуска. Пришло время менять», — отметил Олег Яушев.

Стоимость замены, по его словам, составит около 24 млн руб. Работы по замене начнут со станции «Заречная», где строят новые входные павильоны.

Владимир Зубарев